El alcalde reclama al Gobierno de España mejoras en seguridad vial de la N-340 para dar solución inmediata a los vecinos

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, acompañado del teniente de alcalde de Almayate y Valle-Niza, Jesús María Claros, ha reclamado una solución inmediata para los vecinos del municipio con la creación de pasos de peatones en la N-340, concretamente en el tramo que ocupa desde Benajarafe hasta Torre del Mar, donde no hay opción alguna para cruzar la carretera en casi 8 kilómetros de distancia. Este mantenimiento corre a cargo del Estado, por lo que el primer edil veleño solicitará la recepción de estas obras si no hay respuesta inmediata. “El gobierno de Pedro Sánchez tiene abandonada esta tierra. No pone en marcha la desoladora y nos tiene abandonados en muchas infraestructuras como en tema de iluminación y seguridad. Estamos en Valle-Niza, en un sitio muy peligroso porque está junto a un centro educativo, por la cercanía de las playas y porque no nos autorizan a hacer un paso de peatones cuando parece muy razonable que esto ocurra”, ha explicado el alcalde, que tras un estudio técnico se contemplan al menos cuatro pasos de peatones en la zona: junto al arroyo en Almayate, dos en Valle-Niza y otro a la altura de la urbanización Valle Mar.

“Hay muchas viviendas y hay mucha proyección urbanística en la zona. Sin duda, si no extremamos las medidas de seguridad por parte del Gobierno de España, seguridad en tema de paso de peatones, iluminación y demás instalaciones, nos vamos a ver obligados a pedir la recepción de estas obras que van desde Benajarafe a la desembocadura del Río Vélez en Torre del Mar. Y como alcalde de Vélez-Málaga, vamos a seguir trabajando por los vecinos porque esta es una reivindicación histórica y hay que darle una solución de manera inmediata”, ha finalizado el alcalde.