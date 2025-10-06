Diputación colabora en la impresión del catálogo de la exposición ‘Nazareno. II estación del Vía Crucis según Sánchez Mesa’

La vicepresidenta de Atención al Municipio y responsable del Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA), María Francisca Caracuel, ha participado en la presentación del catálogo de la exposición ‘Nazareno. II estación del Vía Crucis según Sánchez Mesa’, una obra editada por el CEDMA que plasma la muestra celebrada en febrero en la Iglesia de Santa María de la Encarnación de Vélez Málaga con motivo del 75 aniversario de la bendición y puesta al culto de Jesús Nazareno ‘El Pobre’.

El acto, que ha tenido lugar en el patio del convento de San Francisco, ha contado con la presencia del alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, y la hermana mayor de la Archicofradía del Pobre y la Esperanza, Inmaculada Carrera.

El catálogo recoge un retrato de Domingo Sánchez Mesa realizado por su hija, un emotivo prólogo de la hermana mayor titulado ‘Domingo Sánchez Mesa. La fe tallada’ y un texto del comisario de la muestra, José Alberto Ortiz Carmona, ‘Domingo Sánchez Mesa en Vélez-Málaga: La emoción de un reencuentro’.

El núcleo central lo conforma un recorrido por las nueve imágenes que protagonizaron la exposición, acompañadas de reseñas explicativas y un conjunto de 55 fotografías realizadas por el fotógrafo cofrade Luis Manuel Gómez Pozo, que supo capturar la esencia y la fuerza de cada talla. La maquetación, obra de Alberto Santacruz Jurado, y la edición e impresión del CEDMA, convierten la publicación en una pieza editorial de gran valor.

La exposición ha formado parte de los actos del 75 aniversario de la bendición y puesta al culto de Jesús Nazareno ‘El Pobre’.