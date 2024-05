Hugo Domínguez y Pablo Ortega, atletas del atletismo Delsur – Cooperativa La Palma, campeones de Andalucía en combinadas

En la capital malagueña, concretamente en la ciudad deportiva de Carranque tuvo lugar el evento más importante para las pruebas combinadas a nivel andaluz en las diferentes categorías. El Club Atletismo Delsur – Cooperativa la Palma fue representado por una chica y seis chicos en las categorías sub 16, sub 18 y sub 23.

En el decatlón masculino sub 18, Hugo Domínguez Tarifa se colgó la medalla de oro con 5929 puntos, una marca que le sirve para estar en el Campeonato de España sub 18. Campeonato casi inmaculado para este atleta que es sub 18 de primer año. El atleta de Delsur – Cooperativa La Palma consiguió ganar en siete de las diez pruebas del decatlón. Estas victorias fueron en 100 metros (11.43), salto de longitud (6.20), salto de altura (1.84), 400 metros lisos (52.31), 110 metros vallas (15.81), salto con pértiga (3.60) y lanzamiento de jabalina (39.70).

En la categoría sub 23, también en la modalidad de decatlón, Pablo Ortega Vílchez se subía a lo más alto de podio y conseguía pasar la barrera de los 6000 puntos, concretamente 6170 puntos. Se llevó la primera posición en salto de longitud (6.83), Salto de altura (1.87), 400 metros lisos (52.42), 110 metros vallas (15.58), lanzamiento de disco (29.13) y 1500 metros lisos (4:41.01). Estas siete victorias le dan el título de campeón de Andalucía sub 23 aventajando en más de 800 puntos al segundo clasificado.

Los más pequeños del club participaron en el octatlón masculino sub 16. Miguel Melero Sánchez se colgó la medalla de plata, ganando en la prueba de altura con una marca de 1.66, también consiguió la victoria en 100 metros vallas con una marca de 15.36.

Darío Segovia López rozó los puestos de podio pero finalmente se tuvo que conformar con una cuarta posición y 3694 puntos. Destacar su actuación en los mil metros lisos con una marca de 2:54.03.

Detrás de Darío, en quinta posición se situó Mario Domínguez Tarifa con 3308 puntos y una victoria en salto con pértiga en la cual se elevó hasta los 3.10 metros.

La única chica, María Begoña Ruiz Callejón, participó en el heptatlón sub 18 consiguiendo una quinta posición con un total de 3081 puntos. Hay que destacar la actuación en la prueba de jabalina donde se llevó la victoria con 32 metros.

Un poco más descolgado, en novena posición se sitúa Oliver Martín Ortega con 1577 puntos, decir que tuvo un abandono en los 100 metros vallas que lo dejó sin ninguna opción en el campeonato.

El atletismo Delsur – Cooperativa La Palma está en lo más alto y esto es gracias al gran esfuerzo de sus atletas.