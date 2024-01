El alcalde potencia la Concejalía de Urbanismo con la incorporación de Javier Méndez como jefe de la Unidad de Urbanismo y Arquitectura del Ayuntamiento de Vélez-Málaga

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha designado a Javier Méndez como nuevo Jefe de la Unidad de Urbanismo y Arquitectura de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, un puesto desde el que se quiere potenciar y reactivar uno de los sectores clave de nuestro municipio.

Con una destacada trayectoria profesional en el ámbito urbanístico y una sólida experiencia en la gestión municipal, Javier Méndez Zapata (Vélez-Málaga) llega para trabajar junto al concejal de Urbanismo, Celestino Rivas, en un momento crucial para el desarrollo y crecimiento de Vélez-Málaga.

El alcalde, Jesús Lupiáñez, ha expresado hoy su confianza en el nuevo Jefe de la Unidad de Urbanismo y Arquitectura, destacando su capacidad para hacer frente a los retos urbanísticos que se presentan en nuestra tierra. “El urbanismo es un sector clave para el crecimiento y el desarrollo de Vélez-Málaga, y la incorporación de Javier Méndez, junto a Celes Rivas, nos aportará una visión innovadora y estratégica que contribuirá al progreso de nuestra tierra y al bienestar de nuestros ciudadanos. Tenemos que trabajar para impulsar, a lo largo de estos tres próximos años y medio, el desarrollo urbanístico con muchas más licencias para viviendas, con el objetivo de reactivar la economía local y favorecer la generación de riqueza y empleo”, ha afirmado el alcalde.

“Con la incorporación de Javier Méndez de nuevo al Área de Urbanismo, donde ya tuvo su experiencia hace unos años, y después de una dilatada trayectoria en el Ayuntamiento de Málaga, precisamente una de las ciudades en las que tanto se ha modificado el urbanismo y que ha mejorado su Centro Histórico, creo que ganamos mucho. Él tiene esa experiencia, esa sabiduría, y, sin duda, va a generar esa confianza e ilusión en el área”, ha destacado Lupiáñez.

Con su incorporación, el alcalde está convencido de impulsar varios de los retos que tiene ante sí. “Es una figura muy importante para llevar a cabo uno de nuestros compromisos electorales, que es el del acceso a la vivienda, la construcción de aparcamientos o la promoción del Centro Histórico, tareas en las que, sin duda, va a jugar una tarea destacada, por su experiencia laboral y junto al gran equipo que ya trabaja en la delegación. Estoy convencido de que va a ser todo un éxito”, ha finalizado el alcalde.

Méndez asume el cargo con el firme propósito de impulsar políticas urbanísticas que promuevan la sostenibilidad, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos de Vélez, y que fomente la inversión privada y el desarrollo sostenible del municipio. Y lo hace cuando la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga vive un momento fundamental, ya que hace unos meses comenzó con los trámites para la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1996 a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

El propio Javier Méndez se ha mostrado entusiasmado con su nuevo desembarco. “Vengo ilusionado de nuevo a Vélez-Málaga, ciudad en la que resido y de la que nunca me he ido, aunque he trabajado en Málaga bastante tiempo. Vengo con ilusión porque creo que hay un equipo humano que merece la pena reforzar en cuanto a ánimos, no en cuanto a personas. Tenemos grandes retos, tenemos pendiente la revisión del Plan, también el PEPRI, que debemos revitalizarlo… Tenemos las herramientas y un municipio con un potencial turístico y cultural que posee grandes posibilidades de desarrollo, y contamos con el equipo. Y vengo a aportar mi grano de arena en la experiencia que traigo y, evidentemente, a un equipo que ya conozco y con el que he trabajado muy a gusto en otras ocasiones. Quiero agradecer por la oportunidad que se me brinda en esta ocasión”, ha explicado el nuevo Jefe de la Unidad de Urbanismo y Arquitectura.

Javier Méndez, nacido en Vélez-Málaga, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Comenzó su trayectoria como técnico de administración general en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga en el año 1987. Del año 2000 hasta el 2007 fue gerente municipal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Posteriormente fue nombrado director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga y, desde 2009, ha ejercido como letrado de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga hasta la fecha, cuando se ha incorporado a su nueva labor en el consistorio veleño. Además de sus notables conocimientos sobre la situación y los retos del urbanismo en el municipio, Méndez es también colaborador honorario de la Universidad de Málaga desde el año 2020.