El PSOE celebrará en La Viñuela su primera conferencia política sobre el reto hidrológico

El secretario general del PSOE de Málaga, Dani Pérez, ha anunciado en Vélez-Málaga que la primera conferencia del partido será durante el mes de marzo en La Viñuela sobre el reto hidrológico en la provincia, un encuentro que estará coordinado por la vicesecretaria general, Antonia García y por Gregorio Campos, alcalde de Iznate y presidente de Axaragua.



Tras mantener un encuentro con agricultores, comunidades de regantes, alcaldes y portavoces de la comarca para abordar los temas que se tratarán en esta conferencia política, Pérez ha destacado que los y las socialistas «trabajamos con propuestas a corto plazo y de carácter urgente ante la situación de sequía que sufre la Axarquía y el resto de la provincia por la falta de agua, además de plantear líneas estratégicas a medio y largo plazo que permitan garantizar no solo el consumo humano sino la producción económica agrícola y ganadera que dependen de ella».



De forma detallada, ha destacado que, a corto plazo, las demandas de los agricultores y regantes se basan en solicitar que la junta autorice la transferencia de 10 hm3 de agua desde el Peñón del Cuervo, mientras que, a medio plazo, también se solicitará al gobierno de Moreno Bonilla la instalación de una desaladora portátil. «Hablamos de tareas pendientes porque la Junta de Andalucía no ha hecho nada, donde prometían una autovía del agua se ha quedado en un simple carril bici por goteo», ha lamentado.



Por su parte, Antonia García ha criticado «la falta de transparencia de Moreno Bonilla en todo este asunto, son muchas las familias afectadas por la inacción de PP y Cs en la Junta mientras el pantano de La Viñuela está por debajo del 15% de su capacidad», ha advertido. «Estamos ante una situación alarmante no solo para la comarca de la Axarquía sino para el resto de la provincia y el gobierno de Moreno Bonilla no sabe ya como hacer para que no se vea su ineficiencia cuando están en juego tantos puestos de trabajo y producciones de vital importancia como el de los subtropicales», ha concluido.