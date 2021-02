Torre del Mar apoya al CEIP Custodio Puga para que la Junta no elimine una unidad de infantil

El teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, y el concejal de Infraestructuras, Juan García, han informado en la mañana de este lunes acerca del apoyo de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar a la reivindicación del CEIP Custodio Puga de no perder de cara al año que viene una unidad de infantil.

De este modo, Pérez Atencia indicaba que “convocamos a los medios de comunicación para hacer público el apoyo de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar a la comunidad educativa del Colegio Custodio Puga”.

Matriculas

El edil señaló que “mediante un comunicado del propio centro, hemos sabido que la Junta de Andalucía ha trasladado su decisión de eliminar una de las unidades de infantil del centro. Lo hace alegando una reducción en el número de matriculaciones que entendemos que no es real, ya que se basa en las de los meses de la pandemia y el confinamiento duro”.

“En ese momento, muchos padres y madres de los alumnos tomaron la decisión de no matricular a sus hijos por la incertidumbre existente y por la situación del teletrabajo, que les permitía atenderlos en casa. Pero como digo, se trata de algo excepcional que no se puede tener en cuenta en un colegio cuyo ratio ya es de por si muy alto”, infomó Atencia.

Preocupación

El teniente de alcalde torreño apuntó que “desde el centro me comunican además la preocupación porque esta situación provoque recortes en otras unidades en los próximos cursos, provocando el agravio comparativo con respecto al resto de centros de la localidad. No se puede recortar en educación en la situación en la que nos encontramos y mucho menos subir la ratio del alumnado en estos momentos de pandemia”.

Finalmente, el edil indicaba que “a pesar de las justificaciones de la Junta de Andalucía, seguimos sin entender lo que les lleva a tomar esta decisión de manera urgente y sin tener en cuenta la situación en la que se encuentra este centro. Desde esta administración vamos a trabajar para solicitarle a la Junta de Andalucía que rectifique su propuesta y mantenga las dos unidades de infantil en este histórico centro educativo de Torre del Mar”.

Consejo escolar

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Juan García, que a su vez pertenece al consejo escolar de este centro, informó que “el viernes pasado tuvimos las comisiones preparatorias para el Pleno que tendremos este próximo viernes y cuando tuve la información de que una de las unidades de infantil de 3 años iba a ser suprimida de forma unilateral y sin contar con los padres y con el centro educativo, nos pusimos a trabajar desde el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar para presentar una propuesta y exigir a la Junta de Andalucía que no lo llevara a cabo”.

El edil señaló que “tenemos datos desde 2010 de que la matriculación en estas unidades siempre ha sido de uno 45 o 50 alumnos. Y ha sido el pasado mes de marzo, correspondiendo con la pandemia del Covid-19, cuando se bajaron esos datos porque como todo el mundo sabe el 14 de marzo se bloqueo el país y muchos padres y muchas madres decidieron no matricular a los hijos por el propio miedo a la pandemia y porque no tenían las herramientas necesarias para la matriculación de esos niños”.

“Es por ello que estamos hablando de un dato que no es real, como bien hemos explicado y vuelvo a remitirme a las palabras del teniente alcalde; así que propusimos está moción, que fue aprobada por los votos del GIPMTM y la abstención de Partido Popular, Andalucía por Si y PSOE, que decidieron pronunciarse en Pleno”, apuntó García.

El edil instó a “a mis compañeros de corporación, los que están en el gobierno y la oposición, que apoyen esta causa justa. No podemos permitir seguir perdiendo unidades de educación en Torre del Mar. No podemos permitirlo. El GIPMTM va a apoyar siempre a los padres y a las madres a través del AMPA y a la dirección de los centros educativos, que no quepa la menor duda”.