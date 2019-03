El PSOE acusa al Gobierno andaluz de hacer “trilerismo político” con las listas de espera de la sanidad

La senadora socialista Marisa Bustinduy ha acusado esta mañana al ejecutivo regional de hacer “trilerismo político” con las cifras de la lista de espera de pacientes en la sanidad pública. “El Gobierno de derechas de suma cada día un nuevo engaño mientras su gestión está bajo mínimos, se han vertido mentiras sobre las listas de espera que, son publicadas por el Ministerio de Sanidad con datos oficiales y contrastados, no sumando cifras al antojo del PP y de su socio de gobierno, Ciudadanos”, ha dicho. “Al consejero de Salud le vendría bien una master class de Ana Botella sobre sumar peras y manzanas”, ha ironizado.

En este sentido, Bustinduy ha denunciado que el gobierno de las derechas pretende privatizar la sanidad y aplicar en Andalucía la ‘receta Cospedal’, “que no es otra cosa que privatizar, privatizar y privatizar”, ha manifestado. “Lo vamos a ir viendo poco a poco, el truco ha quedado claro con 25,5 millones para las listas de espera de los que un 60% de la cantidad excepcional irá para tratar el 30% de las listas de espera. El 40% restante será para la pública para que trate al 70% restante, es un paso importante del gobierno trifachito para no apoyar a la sanidad pública en beneficio de la privada”, ha avanzado.

Para Bustinduy, Andalucía está por debajo de la media nacional en tasa de pacientes pendientes, en pacientes con más de seis meses de espera y en demora media. “El gobierno socialista de la Junta hizo un esfuerzo importante para que el número de la lista de espera bajase y que estuviera por debajo del 10%, todo se hizo con un esfuerzo importante combatiendo los recortes del gobierno de Rajoy ante el silencio del PP y de Moreno Bonilla”, ha explicado.

“9 de cada 10 pacientes se operan en Andalucía, la tasa de espera es del 8,15% por cada 1000 habitantes, cinco puntos por debajo de la media nacional. Los 66.000 pacientes que esperaban para operarse suponen solo el 11% de toda España cuando Andalucía tiene el 18%, esperando una media de 73 para operaciones no urgentes cuando la media es 93 días”, ha detallado.

“En Andalucía el gobierno de Susana Díaz ha apostado por mejorar la calidad de la salud y, en relación a la media, se ha mejorado. Ahora el gobierno de las derechas, el trifachito, se dedica a mentir sobre mentiras, lo han hecho antes de llegar al gobierno y lo siguen haciendo ahora”, ha lamentado.

Además, con la externalización de las listas de espera Bustinduy se ha referido a los ‘pactos ocultos’ que tiene el consejero de Salud con la sanidad privada. “Exigimos saber con quién tienen esos pactos, no vamos a permitir que se salten la ley y para eso está dispuesto el PSOE para llegar a donde sea necesario, no vamos a consentir que se insulte a los trabajadores del SAS que son los que certifican los datos que se envían al ministerio”, ha concluido.