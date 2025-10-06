Arranca la campaña de vacunación frente a la gripe y el covid en residencias de mayores y para profesionales sanitarios

La Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Servicio Andaluz de Salud, ha comenzado hoy 6 de octubre a vacunar contra la gripe y la covid a las personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad. Comienza también la vacunación antigripal en todos los profesionales sanitarios y sociosanitarios de estos centros residenciales, así como en todos los centros sanitarios, además de los estudiantes en prácticas.

En esta campaña 2025-26, desde Salud y Consumo se hace un especial llamamiento a los profesionales sanitarios y sociosanitarios para que se vacunen, y así alcanzar unos niveles de protección mayor frente a la gripe.

Calendario

En el calendario marcado por la Consejería, a partir del 14 de octubre, recibirán la vacunación de gripe y covid las personas de 80 años o más y las personas con gran dependencia en sus domicilios y sus cuidadores habituales. Progresivamente se irán incorporando a esta campaña los restantes grupos diana: 20 de octubre, personas de 70 años o más y los niños de más de 5 años y adultos con patologías crónicas; y el 27 de octubre, personas de 60 años o más, profesiones esenciales (como cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos, protección civil), profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

Además, a partir del 12 de noviembre, se iniciarán las jornadas de vacunación sin cita para los grupos diana, que se celebrarán todos los miércoles mientras dure la campaña en los centros de salud.