El CAC de Vélez-Málaga y Fundación ONCE ponen en valor el arte inclusivo

Vélez-Málaga acoge, en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Francisco Hernández, una exposición de la Fundación ONCE, titulada ‘El Mundo Fluye. Dos miradas sobre una misma realidad’; que llega con un claro mensaje de integración laboral de personas con discapacidad y de transmitir a la ciudadanía que la cultura y el arte son importantes instrumentos de inclusión social.

El concejal de Servicios Sociales e Igualdad, Víctor González, la concejala de Cultura, Cynthia García, la directora del CAC, Mariluz Reguero, la directora de la ONCE en Vélez-Málaga, Lola Pérez, y la responsable de Cultura de Fundación ONCE, Mercè Luz, visitaron la exposición que se inaugura, en el mismo espacio, a las 19.00 horas del 5 de febrero y que podrá visitarse hasta el día 29 de marzo.

La muestra está compuesta por 35 obras de diferentes características, técnicas y estilos entre fotografía, pintura y escultura, creadas por 31 autores, nacionales e internacionales, de los cuales 28 tienen algún tipo de discapacidad y el resto ha usado la discapacidad como fuente de inspiración para su creación. Obras que representan, de diferentes maneras, la discapacidad en cualquiera de sus formas, sensorial; visual o auditiva, mental, intelectual o física.

El concejal Víctor González resaltó la importancia de que personas con discapacidad “tengan oportunidades como esta de tener una integración real, laboral y social, y poder transmitirla a través de su arte, rompiendo barreras y prejuicios”. El edil añadió también que, desde el área de derechos Sociales e Igualdad, “compartimos muchos objetivos de inclusión social e igualdad de oportunidades con esta exposición, y es un verdadero honor tenerla en Vélez-Málaga para colocarnos en el punto de vista de esos artistas con algún tipo de discapacidad”.

La responsable de Cultura de Fundación ONCE, Mercè Luz, se mostró muy satisfecha con la ciudad de Vélez-Málaga y su Centro de Arte Contemporáneo ya que, según afirmó, “es muy importante un continente accesible como este espacio para que las personas con discapacidad puedan tener acceso al contenido y a la cultura”.

Mercè Luz explicó que la Fundación nació hace 30 años, fruto de la solidaridad de la ONCE con otros ámbitos de discapacidad, no solo el visual, para dar cabida a iniciativas y personas de todo tipo; y destacó que “el arte no hace distinciones; se expresa sin necesidad de ser visto o escuchado”. “Quien está detrás de la obra siempre es un artista, independientemente de si tiene o no capacidades diferentes”, añadió. Luz recordó también que la discapacidad está presente en nuestro día a día y forma parte también de la cultura; “no olvidemos a Monet y su visión debilitada, Renoir y sus pinceles atados a las manos por la incapacidad de movilidad, o De Kooning y su mente destruida por el Alzheimer”.

Lola Pérez, como directora de ONCE en Vélez-Málaga, quiso agradecer al Ayuntamiento y a Fundación ONCE esta iniciativa, “que acerca a toda la ciudadanía el hecho de que existen profesionales del arte con capacidades diferentes y que además puedan tener visibilidad a través de esta magnífica exposición de la que, desde nuestro colectivo, nos sentimos muy orgullosos”. Pérez quiso también animar a toda la sociedad veleña y de la provincia a que visiten la muestra ,“ya que es de una gran calidad y pone claramente de manifiesto que el arte no entiende de discapacidades”.

Desde el CAC y el área de Cultura del Ayuntamiento se hizo hincapié en la apuesta del equipo de Gobierno por fomentar en el municipio una oferta cultural de calidad para consolidar a Vélez-Málaga como ‘Ciudad de la Cultura’; lo que ha hecho posible que el CAC sea hoy día un referente cultural en la provincia, por el que han pasado muestras como la del mismísimo Picasso, dando la oportunidad a los vecinos y visitantes de contemplar obras únicas y de una gran calidad a nivel mundial.