La ONCE reparte 385.000 euros en Torre del Mar

El sorteo de la ONCE de este jueves ha repartido 385.000 euros entre once vecinos de Torre del Mar que han obtenido cada uno 35.000 euros. Mostafa Hammoutou dio la suerte en la avenida de Andalucía en el centro de la localidad de la costa malagueña y hoy se mostraba “muy contento” con el premio dado a sus clientes.

“La gente se anima más cuando das un premio –decía esta mañana-. Se alegran mucho y yo me alegro también porque levanta el ánimo a todos”, afirma. Hammoutou, natural de Marruecos, es vecino de Málaga y de Torre del Mar desde 1990. “Aquí me conoce todo el mundo”, dice orgulloso. Este es el tercer premio mayor que da a sus clientes desde que comenzó como vendedor de la ONCE en 2007.