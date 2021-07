Almáchar celebra la Feria en Honor a Nuestra Señora la Virgen con un programa adaptado a las medidas Covid-19

El portavoz institucional Antonio Sánchez; la vocal adscrita al área de Turismo, Aroa Palma; el alcalde de Almáchar, Antonio Yuste y el concejal de Fiestas, Mario Torres han presentado la Feria en Honor a Nuestra Señora la Virgen del Amparo que comenzará mañana viernes y concluirá el domingo 25 de julio.

“Los ayuntamientos están haciendo un esfuerzo enorme por mantener sus tradiciones y ofrecer a sus vecinos y vecinas momentos culturales y de asueto que rompan la dureza que está suponiendo el confinamiento. Es el caso del de Almáchar que ha confeccionado un programa en el que trata de combinar las actividades presenciales con las virtuales, y siempre pensando en el cumplimiento de las medidas de seguridad higiénico sanitarias, incluidos los aforos”, ha manifestado Antonio Sánchez quien ha “felicitado al equipo de gobierno por el trabajo realizado para poder celebrar esta fiesta de verano”.

Aroa Palma también ha hecho mención a “esta feria atípica”. “En Almáchar siempre se ha vivido de forma intensa, de día y de noche. El año pasado no tuvimos momentos que compartir, este por lo menos, si habrá algunas actividades que podremos vivir juntos”, ha manifestado la también concejal de Almáchar quien ha agradecido “el trabajo de las asociaciones locales”.

También el alcalde, Antonio Yuste ha empezado acordándose “de las personas voluntarias que colaboran con las fiestas así como de las asociaciones que tanto se implican”. “Somos un pueblo muy activo que nos gusta disfrutar de nuestras fiestas, y que también se implica en su organización. Como ejemplo, las personas voluntarias que repartirán la paella por los barrios, y que sin ellos no sería posible; el equipo de baloncesto senior “Montefaco” que es un histórico en la comarca; el Coro Luz de Luna o la Peña Motera “Los Des…pistones que se encargan todos los años de montarles las carreras de cintas a los niños y niñas del pueblo”, ha resaltado el regidor destacando el hecho de que “todos juntos hayamos conseguido reinventar la fiesta”

Yuste ha querido dejar claro que este año habrá algunas actividades presenciales pero que todas ellas se harán “con inscripción, control de aforos, temperaturas, geles hidroalcohólicos y todas las medidas de seguridad higiénico sanitarias establecidas por la pandemia”

“Otras de las actividades a destacar es la proyección del emotivo cortometraje De Balcón a Balcón que protagonizan nuestros vecinos y vecinas relatando cómo vivieron la pandemia, como la experimentaron sus negocios o los gestos solidarios que tuvieron. También proyectaremos el corto que ha salido del curso que organizamos durante la Semana de la Juventud”, ha continuado el alcalde quien ha pedido disculpas “ por no ofrecer, sobre todo a los niños y niñas, la feria que merecen. Pero, por desgracia, la circunstancias son la que son”, ha concluido.

Torres ha explicado el programa de la Feria en Honor a Nuestra Señora la Virgen del Amparo de Almáchar que arrancará mañana viernes a las doce del mediodía con el tradicional repique de campanas y disparo de cohetes. Éstos darán paso a la ofrenda floral a la patrona.

A las 20 horas se iniciará el torneo de petanca en el campo de fútbol. Media hora después, habrá un partido de baloncesto en el pabellón cubierto del senior “Montefaco”. A esa hora, los pequeños podrán disfrutar de la Carpa Teatro con la obra “La banda de los Mocosos” en el parque María Zambrano.

“El sábado 24 tendremos la carrera de cintas de bicicleta organizada por la Peña Motera Los Des…pistones en el Marque María Zambrano. Por la noche, a las nueve actuará el coro Luz de Luna que este año hará doblete ya que también actuará el domingo a mediodía en la Misa en Honor a Nuestra Señora la Virgen del Amparo”, ha señalado Torres.

El sábado a las 22:30 se proyectará el corto “El corral de al lado” grabado por los participantes del curso impartido por la productora Cine de Plano en la VI Semana Joven. A continuación, también en el Parque María Zambrano, los asistentes podrán ver el mediometraje documental “De balcón a balcón” también de la productora Cine de Plano.

“El domingo tras la misa en honor a la patrona, alrededor de las dos de la tarde, habrá reparto de paella gratuita en envases individualizados en siete puntos diferentes para evitar aglomeraciones. A las ocho de la tarde a través de las redes sociales se podrá ver el vídeo conmemoración de la procesión. A las 22:30 actuará la Chirigota del Selu para la que hemos agotado el cupo”, ha informado el concejal de Fiestas quien también ha agradecido la implicación de las asociaciones locales.