Andalucía Por Sí pide que se arregle la muralla de plaza de la Constitución de Vélez-Málaga

El portavoz de Andalucía Por Sí, José Pino, ha pedido al equipo de gobierno que acometa el arreglo de las zonas que se están desprendiendo en la muralla de la Constitución para «evitar una tragedia».

Del mismo, modo, el portavoz ha señalado que hace un año estuvo en la zona con los vecinos y que estos aún siguen padeciendo este problema. Andalucía Por Sí asegura que llevó esta cuestión a un Pleno hace un año y que no se ha hecho nada. «En el pasado Pleno pregunté cómo estaba la situación y aún no me han contestado nada», ha asegurado José Pino.