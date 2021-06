75 personas garantizan la seguridad en las playas de Torrox

Torrox ya está preparado para garantizar la seguridad de sus bañistas a lo largo de los más de 9 kilómetros de costa del municipio. El alcalde, Óscar Medina, y la edil responsable de Playas y Protección Civil, Verónica Muñoz, han presentado este miércoles la plantilla de seguridad y salvamento que ya se encuentra al completo con 75 personas entre socorristas, patrones de embarcación, personal sanitario y miembros de Protección Civil.

“Este es un verano muy importante”, manifestó Medina, indicando que la gente “tiene ganas de volver a disfrutar de nuestras playas después de un año tan duro por el Covid y con el respiro que nos está dando la evolución de la pandemia gracias al ritmo de vacunación”.

“Las playas de Torrox van a ser las más seguras de toda España y para ello también contamos con equipación de última generación”, indicó el alcalde, a la vez que aprovechaba una más desde que comenzó la pandemia para mostrar públicamente su agradecimiento a la Concejalía de Protección Civil, un colectivo “que se han convertido en esenciales en el día a día, con los servicios que prestan como apoyo a Policía Local, reparto de alimentos, en todos los eventos y especialmente en la temporada de verano, velando por la seguridad de nuestros bañistas”.

Por su parte la edil responsable del área, ha recordado que a principios de mes se ya se podía contar con la mitad de la plantilla que desde esta semana está operativa al completo con la idea de ofrecer playas seguras, para lo que también se contará con personal sanitario en los puestos de socorro, “garantizando así a nuestros vecinos y visitantes toda la tranquilidad que vienen a buscar en nuestra costa durante los meses de verano”, en palabras de la concejala.

Muñoz ha detallado que se trata de 50 socorristas con los que contarán las playas de Torrox, en horario ininterrumpido de 11 a 21 h. para encargarse tanto de la vigilancia en la orilla, como desde las torretas, habiendo 7 torres de vigilancia y 5 torres móviles. En ese mismo habrá cuatro patrones de embarcaciones que realizarán labores de vigilancia, salvamento marino e información de ordenanza de temporada de baño del ayuntamiento.

En los cinco módulos de enfermería se contará con siete personas entre ellas tres enfermeras, tres auxiliares de enfermería y un técnico de emergencia, con la previsión de alguna incorporación más durante la temporada estival.

Muñoz ha señalado que para llevar a cabo este servicio, disponen de dos pick up 4×4,

dos lanchas neumáticas zodiac para rescates y apoyo a eventos náuticos, dos motos de agua para rescate rápido con camilla y una moto quad para apoyo a los socorristas en arena.

En lo referente a Protección Civil, habrá ocho personas de base en horario de lunes a viernes de 8 a 22 h. y los sábados y domingos de 10 de la mañana a 10 de la noche, ininterrumpidamente, para realizar labores de apoyo a los socorristas, enfermeros, entre otras actuaciones.

Además, serán seis voluntarios especialistas los que se encarguen de realizar los baños asistidos, que dieron comienzo este martes y se prolongarán hasta el 15 de septiembre.

Muñoz ha recordado que para reforzar este servicio tan demandando la temporada anterior. Se trata de una silla anfibia XXL, tres sillas anfibias para adultos y una para niños, dos kit de muletas anfibias, cuatro tumbonas adaptadas, tres andadores adaptados, cuatro juegos de cinchas para transferencias y cuatro andadores acuáticos.

Asimismo ha señalado que aunque el servicio se prestará ‘in situ’ en Ferrara, Las Lindes y El Morche, podrán trasladarse hasta puntos cercanos a los domicilios de los usuarios para hacerles más cómodo el desplazamiento hasta la playa en cuestión. Los baños se darán en turno de mañana y tarde de lunes a domingo y se podrá solicitar a Protección Civil, llamando al teléfono 952 53 04 73 , enviando un correo electrónico a proteccioncivil@torrox.es , o de forma presencial en los módulos de enfermería instalado en diferentes puntos a lo largo de la costa de todo el municipio de Torrox.

Además de resaltar la labor de todo el personal de Protección Civil, no solo en la temporada de verano prestando apoyo a socorristas y personal de enfermería, sino especialmente en estos meses de pandemia, Muñoz ha querido aprovechar para recordar las medidas sanitarias preventivas que actualmente están en vigor en las playas. Distancia de seguridad de 1,5 metros entre grupos, uso de mascarilla, prohibición de fumar en vía pública o al aire libre cuando no se pueda garantizar una distancia mínima de 2 metros, y por parte del Ayuntamiento, los servicios operativos intensifican las labores de limpieza y desinfección.