La Junta respalda el proyecto del centro de Salud de Cómpeta junto al aparcamiento

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha visitado hoy la localidad de Cómpeta, donde se ha reunido con el alcalde, Obdulio Pérez, y parte del equipo de gobierno, para mostrar el respaldo de la Junta a la iniciativa municipal de construir un nuevo centro de salud junto al aparcamiento municipal.

El nuevo consultorio “es necesario y urgente, porque ya son muchos los años que tiene el que actualmente da servicio a una población de más de 3.000 pacientes, y no sólo ha quedado pequeño e infradimensionado, sino que además no está acordé a los tiempos que corren”. Actualmente se da cobertura a los municipios de Cómpeta, Árchez y Canillas de Albaida, cuyos alcaldes acudieron también ayer a la cita con la delegada del Gobierno. La Delegación de Salud y el Consistorio trabajan en la posibilidad de transformar parte los bajos de actual aparcamiento municipal en un consultorio nuevo y moderno, pues para el Gobierno andaluz “desde el principio ha sido para nosotros una absoluta prioridad la mejora de la atención sanitaria a través de la habilitación de este local, que fue el proyecto inicial que se nos presentó al final de la legislatura municipal pasada”, ha recordado Navarro. Arreglo de carreteras La dotación de servicios es una de las herramientas con que cuenta la Administración además para frenar la despoblación, uno de los objetivos prioritarios de la Junta de Andalucía, que también apuesta por la mejora de infraestructuras que contribuyan al mismo fin. “Por eso queremos hablar también de carreteras y abordar la mejora de las comunicaciones, algo clave, esencial y fundamental para fijar población en estos pueblos”, ha asegurado Navarro, quien ha estado acompañada de la delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Carmen Casero.

Actualmente la Consejería de Fomento estudia el proyecto de uno de los tramos de la A7206 de Cómpeta a Canillas de Albaida y en breve también se acometerán mejoras en la A7207. La delegada del Gobierno ha destacado a Cómpeta como “uno de los grandes corazones de esta comarca axárquica, en pleno parque natural y con un producto tan emblemático como es el vino y la uva moscatel; y esa uva pasa que también hay que revindicar aquí y no solo en otros municipios del entorno”. Turismo británico Navarro ha recordado que se trata además de una localidad eminentemente turística, con un millar de vecinos residentes de origen británico, y que por tanto la cuarentena impuesta por el Reino Unido a España “ha sido un jarro de agua fría aquí”. La delegada de la Junta ha subrayado que detrás de la decisión británica “hay un fracaso rotundo y absoluto de la políticas del exteriores del Gobierno de España, porque no ha sabido transmitir que somos un destino seguro”. Navarro ha criticado al Ejecutivo central porque, a pesar de tener como principal industria al turismo en varias comunidades autónomas, como sobre todo Andalucía, “no se ha dejado la piel por defenderlo y además nos margina, intentando salvar sólo a las islas ante el veto británico”. El Gobierno de España ha demostrado, a su juicio, “un absoluto desconocimiento de lo que supone el turismo para comunidades como la andaluza, provincias por la nuestra y municipios como Cómpeta”, ha dicho. Para Navarro, “no sólo no se anticiparon en materia sanitaria ante la pandemia, sino que no lo están haciendo a la crisis social y económica que ya tenemos encima y que podríamos salvar algo con esta temporada estival turística”. Árchez La delegada de Gobierno y la de Fomento y Cultura también han visitado la localidad de Árchez, donde se han interesado por el proyecto de recuperación de la torre mudéjar actual campanario adosado de la iglesia, antiguo alminar del siglo XIV es una joya arquitectónica almohade que en 1979 fue declarado Monumento Histórico Artístico del Patrimonio Nacional. La alcaldesa, María del Carmen Moreno, ha solicitado a la Junta además mejorar el transporte entre municipios para los vecinos de Árchez y desde la Consejería de Empleo de 53.800 euros.