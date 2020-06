Las playas de Torrox contarán con 30 auxiliares de la Junta de Andalucía

El municipio de Torrox contará con 30 auxiliares para asistir a los usuarios de las playas torroxeñas a lo largo de sus más de 9 kilómetros de costa gracias al Plan de la Junta de Andalucía de Playas Seguras para este verano, que la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, junto al alcalde de Torrox, Óscar Medina, han presentado este jueves en la playa de Ferrara. “El Turismo es la principal fuente de crecimiento y de riqueza de la provincia de Málaga desde la década de los sesenta hasta hoy de manera ininterrumpida y es un gran acierto que la Junta haya creado este dispositivo de auxiliares de playa porque le estamos dando una imagen al mundo de que las playas de Torrox, junto con las del resto de Andalucía, son las más seguras del mundo”, destacaba alcalde, Óscar Medina.

Medina ha concretado que estos 30 auxiliares colaborarán junto con la Policía Local de Torrox y Protección Civil “para que nuestras playas sean las más seguras”. El regidor, quien también ha querido poner en valor el gran trabajo de la Junta de Andalucía para hacer frente a la crisis del Covid “con actuaciones certeras y pioneras”, ha manifestado que se siente “orgulloso de la gestión de la Junta para todos los torroxeños, malagueños y andaluces”.

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha añadido que además de estos 30 auxiliares de playa, de los 902 que habrá en toda la provincia, la Junta también dotará a Torrox de material por valor de 60.000 euros para que puedan disponer en sus playas de una pick up, con la que incluso se puede desarrollar labores de rescate, una embarcación (tipo zodiac), una moto acuática, 24 tubos de rescate y un aro salvavidas.

La delegada, quien ha mostrado su satisfacción al encontrarse en Torrox y concretamente en Ferrara, “una playa por la que tanto hemos trabajado y tanto hemos luchado y que afortunadamente hoy luce así de magnífica”, ha destacado la gestión del alcalde y de su equipo de gobierno.

“Hemos empezado hace escasamente una semana a dotar de nuestras playas de todo el material y personal necesario para que efectivamente seamos el destino más seguro de sol y playa de España”, manifestó Navarro, quien ha especificado que las labores de estos auxiliares serán, como su propio nombre indica, las de auxiliar. “Podrán informar e incluso llamar la atención ante el incumplimiento de medidas de seguridad. Una manera de que la población se sienta asistida dentro de la playa y también disuade de ciertos comportamientos al margen de las normas”, ha indicado.

La delegada ha explicado que desde el Gobierno andaluz no solo se ha trabajado para minimizar “el impacto que sobre la economía era previsible que iba a provocar la crisis sanitaria del coronavirus, sino que además pudiéramos recuperarnos lo más rápido posible gracias a dar esa imagen de seguridad a la que sin duda va a contribuir este dispositivo de auxiliares de playa junto con el material que también llegará a esta playa, al igual que a las del resto de Andalucía, para reforzar y ayudar a las labores de seguridad que prestan los cuerpos que a nivel local se dedican a la seguridad del municipio”.

Navarro ha sido concisa a la hora de enviar un mensaje a todos los usuarios de las playas. “El virus sigue entre nosotros, que no se engañe nadie”. Ha insistido en la necesidad de seguir manteniendo todas las medidas de seguridad “para no retroceder, porque nos ha costado mucho trabajo llegar a donde estamos”. “Seguimos esperando el mismo ahínco, la misma intensidad y perseverancia en el control del cumplimiento de todas las medidas y de poner a disposición de los vecinos de Torrox todas aquellas coberturas que necesiten para que podamos estar libre de Covid y podamos seguir disfrutando de este verano magnífico en uno de los mejores rincones de nuestra provincia y sin duda con el mejor clima de España”.

“Vamos a disfrutar pero vamos a hacerlo con prudencia, responsabilidad y disciplina que es lo que nos ha llevado a estar donde estamos y ha sido la clave del éxito en Málaga y en Andalucía”, concluía la delegada.