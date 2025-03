Andalucía intensifica las medidas frente al sarampión tras la detección de 47 casos

La Consejería de Salud y Consumo ha implementado nuevas medidas para reforzar el Protocolo de Vigilancia y Alerta del Sarampión tras la detección de 47 casos en Andalucía en lo que va de año, especialmente porque el contexto internacional de circulación activa del virus hace presagiar la importación de nuevos casos, pese a que la tasa de vacunación en la comunidad supera el 95% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De los 47 casos confirmados en Andalucía, ocho son menores de un año, que todavía no se han podido vacunar por su edad (la vacunación se administra actualmente en dos dosis, la primera a los 12 meses y la segunda a los 3 años). El 49% de los casos han sido menores de 15 años y el 51% adultos (entre 21 y 65 años). Sólo dos de estos casos tenían antecedente documentado de vacunación de una dosis, 24 casos no estaban vacunados y en 21 casos no se pudo conocer su situación vacunal (entre ellos menores procedentes de Marruecos o Rusia). El 47% de los casos ha precisado ingreso hospitalario.

El 26% de los casos han sido importados, procedentes de Marruecos (10), Bélgica (uno) y Dinamarca (uno). De los casos no importados, 11 son casos aislados en los que se desconoce la fuente de infección (cinco casos del municipio de Málaga, dos de Marbella, uno de Álora, uno de Calañas, uno de Huelva y uno de Palos de la Frontera).