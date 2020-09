Adrián Martín vuelve a casa tras ser operado de nuevo

El cantante de Vélez-Málaga Adrián Martín ha informado en sus redes sociales que ha tenido que ser intervenido tres veces . Así lo ha contado él en sus redes sociales:

Hola familia!!! Ando perdido, ¿verdad?. Me gustaría deciros que he estado cantando, pero no ha sido así.

Acabo de llegar a casa después de un mes en el hosptital. ¿Recordáis cuando me operaron Marzo?, pues me han tenido que operar ahora tres veces.

Una bacteria provocó una infección y ésta que me tengan que cambiar de nuevo la válvula.

Pero bueno, ya estoy en casa y ahora 💪🏼,a recuparme despacito.

Os he echado de menos. Un fuerte abrazo, ¡ah! y uno muy especial a todo el personal del hospital Carlos Haya de Málaga. ❤️😘😘