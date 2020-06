La joven veleña Julia Yuste es una de las sanitarias en primera fila de batalla contra la COVID-19

Con solo 20 años, la veleña Julia Yuste es una de las valientes que decidió dejar todo para trasladarse a Madrid a luchar contra la enfermedad por COVID-19 . Durante más de 60 días, esta joven sanitaria se ha dejado la piel salvando la vida de los afectados por este nuevo virus y arriesgando su salud por mejorar la de los demás.

“No me lo pensé dos veces. No podía quedarme en casa sabiendo que fuera necesitaban mi ayuda”. Así cuenta Julia cómo tomó la decisión de aparcar su trabajo en Vital&Clinic para entregarse de lleno a la crisis sanitaria en la que está inmerso nuestro país.

No solo se trata de cambiar rápidamente de residencia, se trata de enfrentarse a una situación desconocida para la que nunca se está preparado. En este sentido Julia Yuste afirma que “siempre iba nerviosa aunque ya llevara varios días trabajando, no sabía lo que me iba a encontrar y cómo iba ser el turno”. Unas palabras que hablan de la valentía de esta joven de tan solo 20 años y con una vocación sanitaria muy marcada y reforzada tras su experiencia vivida en Madrid.

Y es que, ante esto, las empresas tienen un importante papel motivador. En el caso de Vital&Clinic, clínica de fisioterapia avanzada en Vélez Málaga para la que Julia Yuste trabaja como auxiliar de enfermería , es sencillo. Vital&Clinic se ha volcado incentivando a Julia a pausar su labor en la clínica para dedicarse íntegramente a la lucha contra la COVID-19. “En el momento que hablé con Sebas y Hugo (fisioterapeutas y directores de Vital&Clinic) me dijeron que adelante, que era una experiencia enriquecedora que tenía que vivir y que ellos me esperarían a mi vuelta”, confiesa la sanitaria veleña.

En este sentido, Yuste insiste en que ella se ha ido “feliz y apoyada tanto por la empresa para la que trabaja como por su familia”. Una decisión que sin duda pone en alerta a todos los que la rodean. “Sé que están orgullosos de mí pero también sé que cuando me contagié lo pasaron mal, pero saben que hacía lo que sentía y quería en ese momento.

Julia Yuste es una valiente andaluza que al igual que otros muchos se han convertido en auténticos héroes poniendo en juego su salud por ayudar a salvar vidas. Las condiciones desconocidas y esta nueva situación ha sacado el lado más guerrero de esta joven. Desde Vital&Clinic estamos orgullosas de contar en nuestro equipo con Julia Yuste y de pertenecer a una sociedad llena de sanitarios comprometidos y entregados a los demás.