Moreno pide cautela frente al coronavirus y lamenta que Andalucía no haya recibido los test prometidos por el Ministerio

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le ha pedido al presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, en la videoconferencia que han mantenido junto con otros presidentes autonómicos, lealtad, cautela y coordinación, al mismo tiempo que ha lamentado que nuestra comunidad no haya recibido aún los test prometidos por el Ministerio de Sanidad para poder hacer frente a la crisis del coronavirus.

«Le he pedido algo muy sencillo como es que la lealtad sea mutua y que haya coordinación. Le he pedido más medios para Andalucía y que llegue lo que se dice que se envía. Por poner un ejemplo, más del 91% de las mascarillas que tenemos ahora mismo para la sanidad pública en Andalucía las ha comprado la Junta de Andalucía. Las mascarillas que nos ha enviado el Gobierno central suponen poco más del 8% y seguimos sin recibir los test que se nos dijo que se nos iba a enviar por parte del Gobierno», ha apuntado.

Moreno ha afirmado que también le ha pedido a Sánchez claridad y un calendario para la entrega del material que se anuncia que se va a enviar pero que no termina de llegar.

Asimismo, otro de los temas que el presidente andaluz ha abordado en esta videoconferencia ha sido la del dinero prometido que no llega y es que ha puntualizado que el Gobierno de España prometió un total de 57 millones de euros del fondo de 300 millones de euros para emergencia social, 44 millones del fondo de 1.000 millones de euros de contingencia para la sanidad y 4,3 millones para pobreza infantil

«No es el momento de hacer la guerra sino de ser leales y ayudarnos, pero he querido dejar constancia de que ese reparto no es justo. Andalucía no ha recibido el trato que le corresponde en este reparto por población y extensión. A Andalucía le han asignado un total de 100 millones de euros de los que a día de hoy no ha llegado absolutamente nada».

El presidente de la Junta ha afirmado que el coronavirus ha puesto en jaque a muchos países, castigando con fuerza a España y, de forma especial, a las comunidades de Madrid, Cataluña y País Vasco.

En este punto, ha explicado que a día de hoy en Andalucía hay un total de 8.301 personas que han dado positivo en los test que se han realizado, 4.107 personas que han necesitado ingreso hospitalario y de las que 2.274 siguen en el hospital, 474 de esas personas han necesitado ingreso en la UCI y de ellas, 459 permanecen en las Unidades de Cuidados Intensivos y 470 personas que han fallecido.

Moreno ha aseverado que aún es pronto para saber si hemos tocado techo o alcanzado el pico pero sí ha aseverado que hay datos para la esperanza, ya que 665 personas han superado ya la enfermedad y han conseguido curarse.

«Este último dato es muy importante y es un dato para la esperanza porque desde ayer sábado, en Andalucía hay más personas curadas que fallecidas. Esta epidemia es un drama en todos los sentidos, una catástrofe. No se puede ni se debe relativizar la dimensión de lo que nos está pasando y hay que actuar siempre con previsión y anticipación como ha hecho Andalucía», ha apuntado.

El presidente andaluz ha subrayado que durante la videoconferencia que ha mantenido con el presidente del Gobierno y con los presidentes autonómicos, Sánchez les ha pedido que piensen y busquen infraestructuras hoteleras o deportivas para aislar a personas contagiadas de COVID-19.

En este sentido, ha recordado que en Andalucía esto ya se está haciendo y ha destacado como ejemplos el de Sevilla donde se ha medicalizado el hotel Alcora para aislar a mayores que se contagien en las residencias, el de la Línea de la Concepción donde se ha habilitado una residencia de turismo como residencia de mayores para aquellos que den positivo o el de Málaga capital donde se ha desplegado un hospital de apoyo con 400 camas en el polideportivo de Carranque, muy cerca del Hospital Regional de Málaga.

Además, ha explicado que en Andalucía hay disponibles 8.300 camas distribuidas en hoteles dispuestos para ser medicalizados, clínicas y centros privados para atender a este tipo de pacientes si fuera necesario. Concretamente, ha manifestado que hay diez hoteles disponibles, uno por cada provincia y dos en Málaga y Sevilla, con 2.719 camas; cinco instalaciones más para acoger a personas mayores de distintas residencias, con más de 285 plazas y dos centros de discapacidad para este fin. A ello, se suman 4.771 camas de hospitalización en clínicas privadas de toda Andalucía, con 534 camas preparadas en unidades de cuidados intensivos.

«En Andalucía vamos a seguir con la política de intentar anticiparnos a los hechos, fieles a la convicción de que es mejor prevenir que curar», ha agregado.

Moreno ha resaltado que nuestra comunidad que tiene casi el 20% de la población de España representa el 6% de los contagios totales de España, el 3,7% de los fallecidos y el 7% de los ingresados en la UCI, a la vez que ha destacado que el 26 de enero, un mes antes de tener el primer caso en Andalucía, ya se puso en marcha el grupo de expertos para hacer frente al coronavirus con la adquisición de de material, con encargos de respiradores y diseñándose planes de contingencia para posibles escenarios que pudieran aparecer.

También, le ha pedido al presidente del Gobierno de la Nación una mayor diligencia y coordinación en la gestión de los recursos económicos.

Al respecto ha incidido en que hace una semana, en la Conferencia Sectorial de Hacienda, la ministra pidió a las comunidades autónomas que fueran imaginativas para buscar un destino a los fondos para las Políticas Activas de Empleo, buscando fórmulas para gastarlos en líneas de ayudas o en prestaciones, y ha aseverado que cuando el Gobierno andaluz ya trabajaba en un plan da ayuda a los autónomos, con esos fondos, el Gobierno de España ha decidido disponer de ellos, en concreto, 430 millones de euros que corresponden a Andalucía.

Es por ello que Moreno, junto a otros presidentes autonómicos, le ha instado a Sánchez a rectificar esa decisión y permitir a las comunidades autónomas disponer de ese dinero, al mismo tiempo que ha asegurado que, pese a no poder disponer de momento de ese dinero, en el próximo Consejo de Gobierno se van a aprobar un primer paquete de medidas específicas dirigidas para los autónomos con el objetivo de dar apoyo a ese colectivo que es fundamental para economía andaluza.