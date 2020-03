Los colegios La Axarquía, Andalucía, y el IES Capellanía ganan la fase provincial del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE

Los colegios La Axarquía de Vélez-Málaga y Capellanía, de Vélez Málaga, y el I.E.S. Capellanía, de Alhaurín de la Torre han sido seleccionados hoy como ganadores de provincia de Málaga en la 36 edición del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a aportar ideas para diseñar banderas e himnos por la inclusión de las personas con discapacidad.

En esta edición han participado un total de 1.813 escolares de 25 centros educativos de la provincia de Málaga, bajo la coordinación de 29 profesionales de la educación. En Andalucía han participado 40.554 estudiantes y 457 profesores de 365 centros educativos. Y a nivel estatal han sido 157.451 alumnos los que han participado en esta edición.

Bajo el lema ‘ONCE upon a time. La mirada de tod@s’, este programa de sensibilización educativa ha propiciado trabajar en el aula de manera activa el cambio de actitudes, la convivencia respetuosa y reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con su entorno social más cercano.

El concurso ha propuesto diseñar una bandera y un himno por la inclusión y la transformación social, elementos que serán clave en el mes de junio coincidiendo con el World Blindness Summit Madrid 2020. Una asamblea a la que asistirán más de 1.500 personas ciegas de todo el mundo que convertirán a Madrid en la capital mundial de la ceguera, y en la que los escolares y docentes ganadores tendrán un papel muy relevante con sus trabajos, llevando la #inclusionXbandera.

En el 36 concurso escolar del Grupo Social ONCE han participado todos los escolares de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional.

La participación se ha realizado por aulas completas (un trabajo-un aula) dirigidas por un docente. Los estudiantes de Primaria, Secundaria y Educación Especial (Categorías A, B, C y E) han tenido que diseñar una bandera que refleje el movimiento por la inclusión. La bandera ha sido titulada y para facilitar la accesibilidad al trabajo incorpora una audiodescripción con una duración máxima de 1 minuto. Para su elaboración los participantes han podido seleccionar recortes de revistas y periódicos, utilizar imágenes de Internet, hacer fotos ellos mismos o realizar una mezcla de las opciones anteriores.

Por su parte, los estudiantes de FP y Bachillerato (Categoría D) han presentado un himno que, para ellos, represente el movimiento social por la inclusión y con una duración máxima de 2:30 minutos. Desde la web del concurso se ha puesto a disposición de los participantes varias bases musicales para elegir una o fusionar varias y ponerle letra. El himno se ha acompañado de un título, que no superará los 140 caracteres, y un texto con la letra para que sea más accesible.

Los trabajos seleccionados por el jurado de Málaga para cada una de las categorías han sido:

CATEGORÍA A: 3º y 4º de Primaria

Colegio: CEIP La Axarquía, Vélez-Málaga

Grupo: B (32 alumnos)

Curso: 4º de Primaria

Profesor/a: Esther López

CATEGORÍA B: 5º y 6º de Primaria

Colegio: CEIP Andalucía, Vélez-Málaga

Grupo: A (25 alumnos)

Curso: 6º de Primaria

Profesor/a: Isabel Sánchez Rodríguez

CATEGORÍA C: ESO y FP Básica

Colegio: I.E.S. Capellanía, Alhaurín de la Torre

Grupo: B (31 alumnos)

Curso: 1º de la ESO

Profesor/a: Dolores Herrera Vilches

El trabajo ganador en la categoría A lleva por título “Un mundo de inclusión” ¡Hola, somos la clase de 4ºB y creemos que nuestra bandera puede ondear en junio de 2020 en la capital mundial de la ceguera, porque representa los valores necesarios para conseguir la inclusión. Cada pieza del puzzle representa la diversidad de personas que existen, con sus capacidades y discapacidades. En el centro vemos la Tierra, que representa la universalidad de esta idea y abrazando al mundo, unas manos unidas representan la ayuda de unos a otros para hacer crecer y que echen raíces los principios e iniciativas que fomentan la inclusión (por eso la planta). Predomina el color azul porque es un color que transmite calma y el blanco porque es el color de la paz.!

En la categoría B la bandera ganadora se titula “El mundo es un abanico de colores, lleno de valores, donde todos y todas encajamos de mil amores”. Desde el vértice inferior izquierdo salen, en forma de abanico, 5 colores diferentes: azul, amarillo, rojo, blanco y verde. El azul representa la lucha de la Comunidad Sorda y Autista. El amarillo la de la Comunidad ciega. Los colores rojo y blanco representan a los sordociegos. Y, por último, el verde representa a las personas de baja visión. En cada color de la bandera hay piezas de puzle: En el azul hay una pieza de puzle con dos símbolos; el de las personas minusválidas y el de las personas ciegas. En el amarillo hay otra pieza de color verde con otro símbolo de personas minusválidas. En el rojo hay dos piezas de puzle con una palabra cada una en las que pone:” INCLUYE ME”. Pone esas palabras para expresar el deseo de todas las personas con independencia de sus características; todas quieren formar parte del grupo. También en el blanco hay otra pieza, en la que hay dibujado el símbolo de una persona sorda. Por último en el verde hay una pieza de puzle, que tiene el símbolo de la discapacidad psíquica. Las diferencias nos enriquecen. Todos podemos encajar en un mundo de igualdad.

Y en la categoría C la bandera lleva por título “Todos somos diferentes”. Representa los tres metales de la naturaleza (Oro,Plata y Bronce). En ella se pueden ver tres franjas horizontales en las que se encuentran los tres colores. En la franja del medio, concretamente en la de color plata, se pueden observar los cinco iconos característicos de las discapacidades. Queremos transmitir que en el mundo todos somos diferentes unos de otros, con nuestras dificultades en algunas cosas y capacidades en otras. Se trata de convivir con la aceptación de la discapacidad en todos los ámbitos, como punto de partida para una sociedad inclusiva total. Una sociedad integradora en la que las medidas de acceso para las personas con discapacidad se entiendan como una «necesidad» para que todos estemos en igualdad de condiciones.

Estos colegios pasarán a la siguiente fase, la autonómica, cuya resolución se conocerá en el mes de abril. Los ganadores absolutos de esta edición, disfrutarán de un fin de semana en Madrid coincidiendo con la celebración de la World Blindness Summit 2020 y en el que vivirán momentos llenos de actividades y experiencias innovadoras, con visitas culturales y talleres.

El jurado de Málaga, presidido por el director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, ha estado compuesto por un miembro del Gabinete de Asesoramiento sobre Convivencia Escolar e Igualdad de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Sergio Padal, una representante de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Málaga, la Coordinadora de informativos de Canal Sur Radio en Málaga, Rosa María Rico, el adjunto a la dirección de DIARIO SUR, José Vicente Astorga, la redactora de Málaga Hoy, Cristina Fernández, la vicepresidenta 3ª del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Leonor Basallote, el jefe del Dpto. de Servicios Sociales de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, y el maestro del equipo específico de Atención Educativa en la ONCE de Málaga, José Antonio España.