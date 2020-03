Vélez-Málaga abre el plazo para solicitar los quioscos de helados para la temporada 2020

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha publicado el bando en relación a la normativa de los quioscos destinados a la venta de helados en el municipio así como la apertura del plazo de solicitud de los mismos para la temporada estival 2020.El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, explicó que las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo día 18 de marzo y que se contempla una oferta total de treinta y dos puestos; cuatro de ellos en Vélez-Málaga, veinte en Torre del Mar, cuatro en Caleta de Vélez, dos en Benajarafe, uno en Cajiz y uno en Valle-Niza.Asimismo, Moreno Ferrer informó de que para optar a los quioscos es obligatorio presentar un modelo de impreso de solicitud que los interesados pueden recoger en cualquiera de las Tenencias de Alcaldía del municipio o en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento, sita en la primera planta del Mercado de San Francisco.Las solicitudes que no se redacten en el modelo oficial y que no se presenten dentro del plazo no serán tramitadas y tampoco se concederá autorización cuando alguno de los miembros de la unidad familiar solicitante ya sea titular o concesionario de otra instalación fija o temporal de este tipo. En todo caso será necesario entregar un certificado de vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social para justificar las circunstancias económicas personales y de la unidad familiar.El regidor veleño recordó que la temporada de apertura de los quioscos está comprendida desde el 1 de abril al 30 de septiembre del presente año y, para solicitar información, los interesados podrán dirigirse a las Tenencias de Alcaldía de Torre del Mar, Caleta de Vélez, Almayate y Chilches, o directamente al Negociado de Servicios Generales, en la primera planta del Mercado de San Francisco.El bando completo se puede consultar y descargar en la página web oficial del Ayuntamiento de Vélez-Málaga: www.velezmalaga.es, a través de la siguiente ruta del menú: Ayuntamiento / Unidades Organizativas / Presidencia / Gabinete de Alcaldía / Bandos Municipales / Bando – Normas sobre los quioscos destinados a la venta de helados y apertura del plazo de solicitud para la temporada 2020.