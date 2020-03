El PSOE acusa a la Junta de favorecer al sector privado mientras sigue recortando la educación pública

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha acusado esta mañana al gobierno de PP y C´s en la Junta «de favorecer al sector privado mientras sigue recortando la educación pública cuando todavía suenan los ecos de las miles de personas que ayer en toda Andalucía tomaron las calles para manifestarse contra las políticas al frente de la Consejería de Educación y Deporte, en contra del decreto de escolarización y del cierre de unidades públicas», ha dicho.Ruiz Espejo, además, ha pedido explicaciones hoy al consejero Imbroda en la cámara autonómica sobre si ha incumplido la Ley de Incompatibilidades de Andalucía al autorizar la apertura y el funcionamiento de dos nuevos centros privados de Formación Profesional de una empresa de la que fue administrador. «Queremos que nos explique, básicamente, si ha beneficiado o no a una empresa en la que usted estaba antes de ser consejero de la Junta de Andalucía», ha dicho.En este sentido, el dirigente socialista le ha recordado al consejero de C´s que la Ley de Incompatibilidades de Andalucía, en su artículo 7.1, obliga a los altos cargos a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte. «Eso es lo que dice la Ley de Incompatibilidades de Andalucía, usted no se inhibió porque ha firmado las autorizaciones de esos dos nuevos centros, ¿le parece a usted ético y estético favorecer el negocio privado mientras se va recortando la educación pública?», le ha preguntado.»Eso es exactamente lo que está ocurriendo desde que usted es consejero, crece el negocio privado mientras se deteriora la educación pública y, casualmente, crecen las empresas privadas con las que usted había tenido relación antes de ser consejero», ha afirmado Ruiz Espejo. «No hay duda de que tiene usted una gran confusión entre lo público y lo privado», ha añadido.Huelga educativa del 4 de marzoSobre las movilizaciones de la comunidad educativa que se desarrollaron ayer en la región, Ruiz Espejo ha reprochado a Imbroda que no se haya reunido ni con los sindicatos, ni con las AMPAS ni con los alumnos, «motivo que ha provocado, entre otros, esta huelga», ha criticado.»Nos preguntamos a qué dedica su tiempo cuando hemos visto en los medios de comunicación que no se sabe usted ni su propia normativa de escolarización y tiene que recurrir a su director general», ha dicho.Para el dirigente socialista, Moreno Bonilla es el responsable último de estos comportamientos, «fue quien hizo consejero de educación a quien se dedicaba a hacer negocio con la educación, eses quien está respaldando unas políticas educativas que tienen en pie de guerra a toda la comunidad educativa y es quien sigue apoyando a Imbroda, que parece más preocupado de sus negocios anteriores que de la educación pública andaluza», ha concluido.