Deslumbrante Fiesta de las Migas de Torrox

22 de diciembre de 2019.- Alrededor de 40.000 personas han disfrutado de un deslumbrante sol que ha acompañado a la XXXVIII Fiesta de las Migas de Torrox, el evento gastronómico más visitado de la provincia, con el que se da la bienvenida a la Navidad el domingo más próximo a Nochebuena en el municipio con el Mejor Clima de Europa.

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, destacaba que recibían con los brazos abiertos “a decenas de miles de visitantes de todos los rincones del mundo, en la que es, posiblemente, la fiesta gastronómica más importante y famosa de la provincia e incluso de toda Andalucía”.

Medina ha hecho hincapié en que Torrox “es un pueblo generoso y por eso absolutamente todos podemos disfrutar de nuestras deliciosas migas, ya que ofrecemos migas sin gluten pensando en aquellas personas intolerantes a esta proteína, haciendo así que Torrox y nuestras migas sean, ahora más que nunca, universales”.

El regidor destacó que esta fiesta crece cada año siendo “seña de identidad de nuestra ciudad, que está de moda, y ofrece actividades de todo tipo durante todo el año porque sabemos combinar innovación con tradición”.

Además quiso agradecer especialmente la labor de Policía Local y fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil, funcionarios y trabajadores municipales, al igual que a todas las asociaciones, colectivos y vecinos voluntarios “que hacen posible que la Fiesta de las Migas sean un éxito”. Medina tuvo mención especial al esfuerzo del edil de Fiestas y a la Asociación de Mujeres Almedina, que “durante horas han trabajado en el picado de la ensalada arriera”, al igual que los migueros y ayudantes que preparan y reparten las migas. Y por último hizo referencia a todos los colectivos y artistas que participan actuando durante toda la jornada.

Por su parte Salvador Escudero, concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, hacía alusión a que al acompañar el sol a este día increíble iba a propiciar que se prolongara la fiesta durante toda la tarde con las actuaciones previstas en “una programación elaborada con grandes artistas de aquí, aprovechando la afluencia de este día, para que también los conozcan los que vienen de fuera”. Además, el edil señaló que lo importante no es sólo los años que suma la celebración de una fiesta, sino “mantener la calidad de la oferta y mejorarla en cada edición para poder mostrar lo mejor de nuestro pueblo blanco”.

Era mucha la expectación creada por que Salva Reina diese el pregón de la trigésimo octava edición de esta fiesta, que comenzó explicando su relación con Torrox, a donde ha acudido no sólo a la fiesta de las Migas y las pre-migas, como él decía, muchas veces, también ha actuado en el Teatro Villa de Torrox y ha disfrutado muchos veranos de sus playas. Tras hacer un repaso sobre las virtudes de Torrox tanto por historia, como geografía, fiestas y tradiciones, resumió diciendo que “sois un pueblo precioso, con historia, que sabe de dónde viene, divertido, que sabe disfrutar de la vida con tantas fiestas, cercano, respetuoso, de gente humilde y trabajadora, orgulloso de sus raíces y a la vez abierto, solidario y hospitalario y con el Mejor Clima de Europa… solo me queda por decirles: por favor, alcalde, concejal, me quiero empadronar aquí”. Y, tras leer un poema escrito por la vecina Dolores Bueno Muñoz exaltando las virtudes de Torrox, terminó su pregón vitoreando a Torrox, la Virgen del Carmen, Santiago El Mayor, San Roque, la Virgen de las Nieves , “viva Torrox, viva las Migas y la ensalada arriera. Os quiero muchísimo”.

Un año más Angelita Villena fue la encargada de realizar el Toque de Caracola, recordando las costumbres de antaño de la llamada para comer al concluir el jornal. Momento en el que las autoridades, entre quienes se encontraban la delegada de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Nuria Rodríguez; la delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Mercedes García Paine; la vicepresidenta cuarta de la Diputación Provincial y diputada de Innovación Social, Natacha Rivas; y la la diputada de Igualdad, Lourdes Piña, se dirigieron al Llano de la Almazara, acompañados por la Panda de Verdiales de Comares.

El alcalde de Torrox ,el concejal de Fiestas y el pregonero participaron activamente moviendo las migas en su inmensa perola, antes de comenzar a repartirlas.

Han sido necesarios un total de 1.500 kg. de harina de sémola especial para migas, cortesía de Pastas Gallo, 200 kg. de harina de trigo y 100 kg. de harina sin gluten, para preparar más de 40.000 raciones de este plato que se acompañó por la tradicional ensaladilla arriera elaborada con 1.500 kg. de tomates, 220 kg. de cebolla, 200 kg. de naranjas, 120 kg.de bacalao y otros tantos de aceitunas, 80 kg. de ajos y 40 kg. de sal, productos de la huerta de Torrox bañados por 500 litros de Aceite Nevaillo.

Además, se repartieron en torno a 1.600 litros de vino dulce, siendo los elegidos el de Nieves Godoy Rico, ganador de este año, y el de Encarnación Lorencio Cabara, que quedó seleccionado como finalista, en el concurso que se celebró el pasado 30 de noviembre, noche en la que se presentó también la obra de Javier Requena, que fue la escogida para anunciar la edición de este año en la que, como un presagio de este día, plasmó un gran sol, del que se ha disfrutado hoy, que representaba la enorme sartén donde se han cocinado las migas.

La actividad se inició a las 10,30 de la mañana, hora desde la que comenzaron las diferentes rutas turísticas que se habían concertado previamente para dar a conocer los rincones e historia del municipio.

Este año se adelantó una hora el arranque del programa de actividades para que los numerosos visitantes que acuden desde muy temprano a esta fiesta gastronómica, declarada de Interés Nacional de Andalucía, pudieran disfrutar de las actividades organizadas para conocer la cultura y tradiciones del municipio.

Alrededor de las once de la mañana arrancaba en la Plaza de la Constitución una jornada con un marcado cariz navideño donde más de un centenar de miembros de los distintos coros del municipio ofrecieron una animada actuación conjunta con villancicos populares.

Los Coros y Danzas de Torrox brindaron una muestra del folklore del municipio a los asistentes, entre los que se encontraban visitantes que habían llegado en autobuses desde distintos puntos de Andalucía.

Las cantaoras locales Ascen Núñez, Belinda Márquez y Carmen Castro, alegraron la mañana con un popurrí de conocidísimos villancicos flamencos.

Antonio Fernández Balboteo fue el ganador del concurso fotográfico de Aceites Nevaillo, premiado con 100 euros en metálico y una estatuilla realizada por el torroxeño Antonio Rico Núñez. El segundo premio fue para María Jesús Salvatierra Miguel y el tercero para Leopoldo Rodríguez Villena. Los tres recibieron un lote de productos de la comarca y su respectiva fotografía premiada en gran tamaño.

Mientras llegaba el momento de la degustación de las migas, la pachanga “The Crumbs” estuvo amenizando la zona donde estaban cocinando, en la que también se instaló un mercado artesanal.

Volvió la música a la Plaza de la Constitución alrededor de las 14,30 h. con el espectáculo “Ortigosa, ya llegó la Navidad”, y como en cada edición son más las familias y jóvenes los que acuden a este evento, la sobremesa comenzó con los DJ’s Vicman Romero & Mike Sildavia poniendo música a la tarde en el día grande de Torrox.