El PP exige una inspección inmediata del convento de Las Claras por el riesgo de que las lluvias hayan agravado su estado

El PP de Vélez Málaga ha exigido al equipo de gobierno del Ayuntamiento (PSOE, GIPMTM) que efectúe los trámites necesarios para que los técnicos municipales puedan acceder e inspeccionar el estado de conservación del Real Monasterio de Nuestra Señora de Gracia (Las Claras) ante el riesgo de que las últimas lluvias hayan podido agravar su estado de conservación.

El portavoz municipal del PP, Francisco Delgado Bonilla, ha expresado su preocupación por la incidencia que las intensas precipitaciones del pasado fin de semana han podido tener sobre el inmueble, que data del S. XVI y está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), “pues nos tememos mucho que han tenido que afectar de forma grave a la estructura del edificio”.

Dado el estado en que se encuentra el convento, apuntalado en algunas de sus zonas y con importantes patologías arquitectónicas, los ‘populares’ han exigido al Ayuntamiento que, tal como se contempla la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y en la Ley del Patrimonio Histórico Español, asuma su responsabilidad e inste a una intervención mediante la inspección ocular del inmueble.

Delgado Bonilla ha dejado claro que, si el Consistorio no actúa de forma inmediata, “nos veremos obligados a iniciar las acciones legales que correspondan por la responsabilidad, incluso penal, que conllevaría que hubiera un derrumbe u otra situación que pusiera en peligro la estabilidad del edificio”.

“Por tanto, que esa inspección ocular se realice, que se le exija a la propiedad que se adopten medidas cautelares y si no lo vemos antes del día 30, que es cuando se celebra el próximo pleno, presentaremos una moción urgente para exigir al Ayuntamiento el cumplimiento de las medidas que establece la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía”, ha señalado.

Adquisición del convento

El dirigente ‘popular’ también ha lamentado la “desidia” municipal respecto a la adquisición del inmueble y su incorporación al patrimonio público. En este sentido, ha recordado que el Gobierno ha efectuado en los últimos años varios anuncios de acuerdos con la propiedad (tanto con la empresa que lo adquirió inicialmente como con Unicaja, actual propietaria), que finalmente han quedado en nada.

“Dicen que hay un preacuerdo de 800.000 euros para su adquisición, pero ese acuerdo no se materializa ni hay voluntad política para llegar definitivamente a que este inmueble histórico de nuestro patrimonio pase a donde tiene que estar, al patrimonio de todos, y que sea el Ayuntamiento, con acuerdos con la Consejería de Cultura, quien haga la rehabilitación integral de este inmueble”, ha manifestado.

Desde el grupo ‘popular’ se ha criticado que, teniendo capacidad financiera para ello, “el Ayuntamiento siga mintiendo, anunciando cada vez que le parece bien que ha adquirido el convento, pero nunca se materializa”. Para Delgado Bonilla, esta forma de actuar es propia “de un Gobierno de trileros, de mentirosos, que engaña y manipula, pero a la hora de la verdad no toma ninguna decisión respecto a este bien”.

“No podemos consentir que tengamos la misma problemática que hemos tenido anteriormente con otros inmuebles del patrimonio histórico. No podemos permitirnos que un edificio del patrimonio histórico, no de Vélez, sino de todos los andaluces, se ponga en grave riesgo. No valen ya más contemplaciones”, ha finalizado.