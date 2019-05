Una prestigiosa revista internacional dedica una publicación al proyecto EDUSI BIC VÉLEZ

La conocida revista de investigación en humanidades y ciencias sociales “New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences” publica, en su volumen número seis de 2019, el artículo titulado “Actions of social and labour inclusion with ICT: an assessment of the Vélez-Málaga urban area”, donde se ponen en valor los resultados obtenidos en el ‘Encuentro de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo del Talento’ celebrado en Vélez-Málaga en noviembre de 2018 en el marco del Objetivo Temático 9 del proyecto EDUSI BIC VÉLEZ.

María José Roberto, concejala de Empresa y Empleo, destacó que “el artículo publicado indaga acerca de lascompetencia digitales ligadas al empleo de los participantes en el encuentro de empleo que realizamos en el Mercado de San Francisco y ofrece una proyección y reconocimiento internacional de EDUSI BIC VÉLEZ.

El coordinador del área municipal de Empresa y Empleo, Francisco García, explicó que “el principal objetivo del encuentro que realizamos en noviembre fue realizar un perfil sociodemográfico de los participantes a través de una encuesta, para conocer su nivel de competencia digital en determinadas herramientas y así establecer y priorizar sus necesidades formativas en unas u otras como instrumento facilitador de acceso al empleo.”

Entre algunas de las conclusiones extraídas del encuentro y que analiza el artículo de la revista se encuentra la necesidad de incluir la capacitación en TIC como parte de la formación de personas que quieren acceder a un empleo o mejorar sus condiciones de trabajo ya que en su mayoría manifiestan padecer la brecha digital, debido a una creciente desactualización TIC, lo que supone una situación de mayor exclusión laboral.

Una de las necesidades más acuciantes que refleja el estudio se centra en el manejo de redes sociales profesionales orientadas a la búsqueda activa de empleo y de aplicaciones de trabajo colaborativo como LinkedIn o blogs de empleo. Otra de las conclusiones principales de la investigación es la importancia de trabajar de forma estratégica en el proyecto EDUSI BIC VÉLEZ con dos objetivos temáticos clave: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación. La conjunción de los dos supone el acompañamiento efectivo de los procesos de inclusión sociolaboral y alfabetización digital de los ciudadanos del municipio.

EDUSI BIC VÉLEZ es un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del eje 12: Desarrollo Urbano, Integrado y Sostenible, Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 y por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.