Gran fin de semana de competición para los atletas del Atletismo Nerja que han ganado 4 de los 6 campeonatos de Andalucía por equipos que se han disputado en la pista cubierta de Antequera para las categorías sub 12, sub 14 y sub 20.

En categoría sub 12 las atletas celestes obtuvieron el título al imponerse con 192 puntos por delante de Juventud de Guadix con 184 y Juventud de Granada con 163 hasta completar un total de 27 equipos participantes.

Las atletas sub 14 del Trops-Cueva de Nerja que compitieron contra un total de 24 equipos subieron a lo más alto del pódium para proclamarse campeonas con 230,5 puntos , seguidos de Trotasierra Hornachuelos con 217 y Promoción Algeciras con 195. Y el equipo masculino sub 14 logró una meritoria quinta plaza.

Y los que lograron el doblete al imponerse en masculino y femenino fueron los equipos de categoría sub 20 que competían con los 10 mejores equipos andaluces previamente clasificados. Así las féminas del Trops-Cueva de Nerja sumaron 116,5 puntos por delante de Atletismo Delsur con 100 y Bahia de Algeciras con 98.5 , y por su parte el equipo nerjeño masculino alcanzó los 102 puntos para lograr la victoria, seguido de Atletismo Delsur con 89 puntos y Unicaja Jaen con 75,5 .