Playas de Torre del Mar y Grupo del 17 vuelven a La Maroma para recrear el Belén Viviente más alto de España

El Club Running Playas de Torre del Mar y el Grupo del 17 han organizado por segundo año consecutivo un Belén Viviente en La Maroma, el pico más alto de la provincia a 2.069 metros de altitud. El vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; el vocal de Turismo, Juan Peñas; el portavoz institucional, Antonio Sánchez; el presidente de APTA, Álvaro Hurtado; el alcalde de Canillas de Aceituno, Vicente Campos; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, José Hipólito Gómez; el de Medio Ambiente de Sedella, Francisco Crespillo; el presidente del Club Running Torre del Mar, Rafael Sánchez y el vicepresidente del Grupo del 17, Eugenio Calderón han presentado esta actividad que tendrá lugar el próximo domingo 22 de diciembre.

“Desde la Mancomunidad Axarquía Costa del Sol queremos agradecer tanto al Club Running Playas de Torre del Mar como al Grupo del 17 que nos regale esta postal navideña que pone en valor los recursos naturales de la comarca. Sin duda es una forma original de promocionar la Axarquía y de reflejar nuestras tradiciones populares”, ha comentado Martín quien “ha aplaudido el esfuerzo y la deportividad del medio centenar de senderistas que recorrerán el Parque Natural Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara así como a los ayuntamientos que se han implicado en la iniciativa”.

Sánchez también ha resaltado la importancia que tiene esta actividad “con la que se promociona el deporte al aire libre”. “La práctica del senderismo es asequible para todo el mundo. Pueden practicarlo desde lo más pequeños hasta los más mayores y descubrir además la rica fauna y flora del Parque Natural así como las panorámicas que ofrece a Granada, a la costa malagueña e incluso a Marruecos”.

Peñas también ha destacado la oportunidad turística que supone esta cita “en la que los senderistas podrán disfrutar de las calles, del patrimonio y de la gastronomía de los pueblos de la Axarquía gracias a la hospitalidad de los canilleros y de los sedellanos”. “Desde la Mancomunidad queremos invitar a todas aquellas personas a los que le guste pasear por la montaña a que participen en este evento deportivo, medio ambiental y turístico tan importante para la Axarquía”, ha agregado el vocal de Turismo quien ha celebrado que “esta cita haya encontrado un sitio preferente en el calendario navideño andaluz”.

“Creemos que es el Belén Viviente Montañero más alto de España según hemos podido constatar comparando iniciativas similares en nuestro país”, ha afirmado Sánchez quien ha agradecido a las instituciones supramunicipales y a los ayuntamientos la colaboración prestada. “Es otra forma de conocer nuestros pueblos. En esta ocasión serán Canillas de Aceituno y Sedella pero vamos a intentar que cada año tengan otros el protagonismo que merecen”, ha adelantado.

Con respecto a la actividad, el presidente del Club Running Torre del Mar ha comentado que “la edición anterior dejó muy buen sabor de boca entre los montañeros de Andalucía que llegaron desde Córdoba, Sevilla y Almería”. “De hecho – ha señalado – llevamos meses despertando el interés entre muchos de ellos que nos preguntan si volveríamos a organizar el Belén Viviente”.

Por su parte, Calderón ha explicado que el trazado lo conforman 18 kilómetros con subida desde Canillas de Aceituno donde el Ayuntamiento les ofrecerá un desayuno a los senderistas y bajada por Sedella donde el Consistorio les obsequiará con la merienda. “El trazado es duro por lo que no se recomienda a aquellos que no estén acostumbrados a andar por montaña. Se requiere un nivel alto porque es un recorrido serio”, ha afirmado el vicepresidente del Grupo del 17. “Es un recorrido exigente pero también muy bonito que merece la pena. Tanto que muchos quieren repetir. Lo más duro es la parte alta y luego la bajada por el Tajo Volaero por el estado en el que se encuentra el camino que la hace complicada”, ha asegurado Calderón quien ha detallado que la subida desde Canillas de Aceituno se hace por la Cueva de la Gitana hasta Collado Monticano.

La salida está prevista para las 7:30 de la mañana. Los días son cortos, y queremos tener margen del tiempo por si ocurriese un imprevisto poder resolverlo con luz del día. Hay que evitar que se eche la noche. El tiempo estimado es de ocho horas sin complicaciones técnicas y dependiendo siempre del tiempo. Si no hubiese condiciones climatológicas favorables se suspendería ya que la Maroma es muy traicionera”, ha advertido.

El año pasado tuvo lugar el primer Belén Viviente – en 2018 fue un nacimiento biodegradable – en el que los participantes, una vez alcanzada la cumbre, se vistieron con ropajes para escenificar este pasaje evangélico. A su término, cantaron villancicos y degustaron de dulces típicos de Navidad como polvorones, mantecados, turrones y chocolate caliente.

“Nuestro agradecimiento a Club Running Playas de Torre del Mar y al Grupo 17 por esta y otras iniciativas que hace grande a la comarca. También a los ayuntamientos participantes por su colaboración: el de Canillas ofrecerá un desayuno para subir con ánimo y energía mientras que el de Sedella los reconfortará a su regreso con una merienda”, ha indicado el presidente de APTA cuya institución aportará el autobús de subida con paradas en Vélez-Málaga y Torre del Mar

El presidente del Grupo del 17 ha informado que el cupo es de 55 personas “ya que hay que controlar las inscripciones para evitar riegos y garantizar la seguridad del grupo”. Éstas se pueden hacer en playasdetorredelmar@gmail.com