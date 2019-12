La OMIC de Rincón de la Victoria informa del cambio de normativa para las hojas de reclamaciones que garantizará una mayor transparencia en materia de consumo

La Concejalía de Sanidad y Defensa del Consumidor del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria a través de su Oficina Municipal de Información (OMIC) ha informado de la entrada en vigor de la nueva normativa reguladora de las hojas de quejas y reclamaciones en Andalucía, según ha explicado la edil del área, Mª Carmen Cañizares (PMP).

Se trata de un cambio de norma, efectivo desde el 4 de diciembre, que incorpora novedades que principalmente “permitirán garantizar una mayor transparencia y seguridad jurídica en materia de consumo”, según informan desde la Junta de Andalucía, quienes aseguran que “el nuevo formato de reclamaciones es más sencillo y fácil de rellenar, y obliga a la empresa reclamada a dar una respuesta más completa, útil y detallada para los consumidores”, añade.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha destacado la importancia de “ofrecer un servicio de calidad para atender y resolver las problemáticas de nuestros ciudadanos informando y asesorando a través de profesionales en la materia”. “Desde este gobierno trabajamos para garantizar un servicio más cercano al ciudadano en la defensa y protección de los consumidores y usuarios”.

Otra de las novedades importantes de este decreto es que permite cumplimentar las hojas de quejas y reclamaciones fuera del establecimiento sin necesidad de haber consumido ni adquirido un bien o servicio para poder reclamar. Además la parte reclamante debe indicar cuales son sus pretensiones o si desea una compensación en el momento que se rellene la hoja de quejas y reclamaciones.

En cuanto a la responsabilidad de la empresa reclamada, deberá responder por escrito en el plazo máximo de 10 días desde el mismo día de la presentación de la reclamación y deberá ofrecer una respuesta más amplia, proponiendo una solución al conflicto. Transcurridos los 10 días y en caso de que no se alcance un acuerdo, se podrá poner la reclamación en conocimiento de la OMIC, que ofrecerá su valoración técnica de los hechos y propondrá una solución, al tiempo que asesorará a la persona afectada sobre el mejor camino a seguir.

Este decreto aclara otras cuestiones como la obligación de los profesionales de disponer de hojas de reclamaciones, así como los establecimientos regulados por una normativa específica (bancos, estaciones de tren y autobuses).

Por otra parte, con el nuevo decreto, las personas consumidoras también obtendrán un informe jurídico sobre la cuestión reclamada. Así, en el caso de que no sea posible realizar una mediación, arbitraje o trasladar el asunto a una entidad de resolución de litigios de consumo específica, desde la Oficina de Consumo se emitirá un breve informe no vinculante valorando jurídicamente el caso y orientando a la persona sobre cómo ejercer sus derechos.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor está ubicada en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, en el Registro General (planta baja).

Desde la OMIC se informa a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones como consumidores, ofreciendo asesoramiento a través del análisis y la tramitación de denuncias, quejas y reclamaciones.

Por su parte, la edil del área ha informado que “además de una atención presencial, el ciudadano tiene la opción de presentar y gestionar sus quejas o denuncias de forma online, a través del correo electrónico consumo@rincondelavictoria.es”.

El horario de atención al público es de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas. Teléfono de contacto 952 91 13 32 y correo electrónico consumo@rincondelavictoria.es. Más información: www.rincondelavictoria.es.

Balance 2019

Durante el año 2019, la Oficina de Información al Consumidor de Rincón de la Victoria ha realizado 600 atenciones, de las que se han tramitado entre reclamaciones y mediaciones efectuadas un total de 432.

Las principales reclamaciones presentadas corresponden a entidades bancarias seguidas de empresas de telefonía, suministro eléctrico y grandes superficies