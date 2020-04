Casi 400.000 euros para potenciar la venta y promoción de productos pesqueros y acuícolas

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la apertura del plazo para solicitar las ayudas de la convocatoria 2020 que respaldan la mejora de la comercialización, acciones de promoción y la búsqueda de nuevos mercados para los productos de la pesca y la acuicultura. En total, se destinarán casi 400.000 euros a estos incentivos que se enmarcan en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020 y contribuyen a la aplicación de la Política Pesquera Común (PPC) europea en el territorio andaluz.

En cuanto al plazo de presentación de solicitudes, el BOJA establece un mes a partir de la jornada siguiente a la publicación de la convocatoria por lo que, teóricamente, este trámite podría realizarse desde mañana, jueves 2 de abril. Sin embargo, y en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el inicio de este período queda suspendido hasta que finalice esta situación extraordinaria dirigida a combatir la expansión de la pandemia.

Entre los beneficiarios de estas ayudas se contemplan tanto instituciones públicas (cofradías de pescadores, por ejemplo) entidades sin ánimo de lucro, entre las que se encuentran asociaciones de armadores, consejos reguladores de denominaciones de calidad que amparan productos pesqueros o asociaciones de productores, de fabricantes de conservas y de empresas acuícolas.

Las bases reguladoras distribuyen la dotación global de estos incentivos entre distintas finalidades. Así, para las actuaciones promocionales y de búsqueda de nuevos mercados para los productos de la pesca y la acuicultura de Andalucía se consignan 177.000 euros del presupuesto total de la convocatoria y la cuantía máxima de ayudas asciende al 75% del gasto subvencionable. Además de acciones dirigidas a la internacionalización, estas ayudas respaldan también la puesta en marcha de campañas de comunicación y promoción dirigidas a sensibilizar al público sobre los productos de la pesca y la acuicultura sostenibles, la certificación y promoción de estos alimentos, los métodos de transformación respetuosos con el medio ambiente o la realización de estudios de mercado, entre otras medidas.

Por otra parte, se consignan 220.000 euros para respaldar el desarrollo de medidas de mejora de la comercialización de productos acuícolas y pesqueros, pudiendo llegar las ayudas, en este caso, al 50% de la inversión.

Entre los proyectos subvencionables en esta línea de ayudas se encuentran, por ejemplo, las actuaciones para potenciar la entrada en el mercado de las especies con potencial de venta incluidas entre las capturas de los barcos que no pueden destinarse a los mercados habituales pero que deben almacenarse a bordo hasta llegar a puerto en cumpliendo con su obligación de no devolver al mar la pesca no deseada (prohibición de descarte). Además, los incentivos apoyan también otras medidas como la búsqueda de la mejora de la trazabilidad y la información a los consumidores, la certificación de productos sostenibles o el desarrollo de estudios de mercado.