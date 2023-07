El jueves, primera gran jornada musical en Weekend Beach Festival Torre del Mar

Hoy miércoles se vivirá la bienvenida a los miles de “weekers” que vienen desde toda España para pasar sus mejores vacaciones musicales. Y lo harán a partir de las 19h con La Fiesta de Bienvenida que la organización prepara todos los años y que en esta octava edición la protagonizan MALA RODRIGUEZ, MR KILOMBO, MARIO DIAZ y muchos más.

Mañana jueves 6 de julio se vivirá la primera gran jornada musical de cuatro. Comenzará a partir de las 19h en el Escenario Torremar Victoria con LA REGADERA para seguirle el veterano y carismático cantautor y compositor KIKO VENENO seguido de la música más actual con RAULE para llegar a la actuación, siempre fuerte y poderosa, de los sevillanos SFDK a las 23.45h. El reggae internacional llegará a las 01.45h con TARRUS RILEY y cerrará escenario el malagueño DELAOSSA, una de las actuaciones más esperadas de la noche del jueves, será a las 03.30h.

En el Escenario Weekend Negrita la cosa no pinta nada mal con la apertura a las 19.30h de MELER seguido de DANI FERNÁNDEZ y la actuación, por primera vez en el festival, de FANGORIA a las 23h. La frescura de MORGAN será a las 00.45h, NARCO a las 02.30h cerrando a las 04.00h WE ARE NOT DJS.

El Escenario Sunrise, a partir de las 20h, será una auténtica pista de baile con las sesiones de DJ EMM, XENIA, ADIEL, FARRAGO a las 00.00h, CERA KHIN a las 0.1.30h, HECTOR OAKS de madrugada a las 03.00h y fin de fiesta con la imprescindible FATIMA HAJJI.

El Escenario Matinal El Faro será el encargado a partir del mediodía de abrir apetito con las actuaciones, a partir de las 13.30h, de ESTELA TRUJILLO, GARABATTO, DIRTY PORKO y LIZ DJ.

Y durante el finde mucho más con MALUMA, EDITORS, MANDO DIAO, CARL CRAIG, DELLAFUENTE, SFDK, SIDECARS, JORIS VOORN, YOUNG MIKO, LA CASA AZUL, CHEF´SPECIALS, GREEN VALLEY, SUNNERY JAME & RYAN MARCIANO, DENIS FERRER, MARC SEGUÍ, SOFIA GABBANA, ALEX KENNON, ANDY C, ROSA PISTOLA, MUERDO y muchos más.