Infraestructuras inicia los trabajos para evitar inundaciones en la zona del Real Bajo de Vélez-Málaga

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Jesús Pérez Atencia, junto al concejal de Infraestructuras, Juan García, han visitado en la mañana de este jueves la zona del Real Bajo de Vélez-Málaga, donde han comenzado las obras de canalización de aguas pluviales con el fin de evitar inundaciones en caso de fuertes lluvias.

De este modo, el primer teniente de alcalde del municipio señalaba que “hoy presentamos el inicio de las obras en la zona del Real Bajo de Vélez-Málaga. Un enclave que resultaba muy afectado cuando se producían lluvias de cierta intensidad. Debido a que toda esta zona carecía de una salida natural de las aguas pluviales, se producían importantes acumulados cuando estas caían con cierta intensidad”.

Atencia informaba que “con estas obras no sólo evitaremos esta situación, si no que en casos más extremos el agua de la lluvia podrá ser evacuada gracias a estas acometidas. Nuestra intención desde nuestra llegada al equipo de Gobierno es la de mejorar la vida de los vecinos y vecinas de este municipio con acometidas que mejoran su calidad de vida”.

“Y con esto recuerdo las críticas que recibíamos cuando planteábamos las obras del quinto colector de Torre del Mar, en las que el señor Delgado Bonilla señalaba que las obras debajo de tierra no daban votos. Esa era y es la política de este señor. La nuestra es estar del lado de los vecinos y vecinas y dl interés general”, finalizó.

Con estas acometidas , continuó el edil, “trabajamos para solventar problemas y en la medida de lo posible en acciones como estas, tomando medidas ante situaciones y problemas históricos. Agradecer a mi compañero Juan García el hecho de que siga trabajando en este equilibrio presupuestario que permite atender las demandas de vecinos de todos los puntos del municipio”.

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Juan García, apuntaba en primer lugar que “con estas obras trabajamos para solventar un problema histórico del barrio del Real Bajo de Vélez-Málaga”. Además, señalaba que “la actuación prevé una serie de intervenciones puntuales en diversos puntos de la zona sur del casco urbano cuyo objetivo es el de mejorar la capacidad de captación del agua de escorrentía, tratando de incorporarla con mayor antelación al interior de la red de colectores de aguas pluviales y evitando así que acabe llegando en superficie hasta la zona deprimida del Real Bajo, provocando inundaciones”.

Los vecinos de esta zona, continuaba el edil, “siempre que llovía miraban al cielo con preocupación por lo que pudiera pasar, ya que cuando las lluvias caían con cierta intensidad se producían asentamientos importantes de aguas que provocaban daños y desperfectos en diversas áreas del Real Bajo”.

El concejal de Infraestructuras informó que “la actuación comprende intervenciones puntuales en la Calle Camino de Algarrobo, Calle Primavera, Avenida Vivar Téllez, Avenida Carlos III, Calle Las Palomas, Calle Felipe El Hermoso y Calle Fernando III”.

Según el edil, “en todas estas vías existen colectores pertenecientes a la red municipal de pluviales, si bien no están suficientemente dotados de absorbedores u otros elementos de captación. En otros casos en los que no se cuenta con tales redes, son las rasantes transversales de la propia calle u otros elementos puntuales del pavimento los que generan un comportamiento inapropiado de la escorrentía en su discurrir por la superficie. De este modo, con esta actuación de va a canalizar ese agua de pluviales con el fin de que no afecte en superficie y evite las inundaciones”.

Finalmente, García indicaba que “el plazo de ejecución de las obras es de aproximadamente un mes y medio y el presupuesto de la misma asciende a una cuantía de 48.128,37 euros. Con esto, además, ponemos nuestro grano de arena a la activación de la economía local, ya que la empresa que va a llevar a cabo las obras es una empresa local” .