José Pino: “Lo único que le digo al señor Atencia, es que no voy a entrar en guerra, los veleños no se lo merecen”

El portavoz de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, José Pino, salió al paso tras las declaraciones del primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Pérez Atencia, en la que llamaba al portavoz andalucista “irresponsable”. Pino no quiso entrar en guerras según él porque, “los veleños no se merecen esto, ya están hartos de guerras entre los políticos, y ni es mi estilo, ni vamos a entrar. Nosotros estamos aquí para hacer propuestas”.

El portavoz de Andalucía por Sí, ha comentado que “la gran mayoría de cosas que ha dicho son mentiras, no voy a entrar en estas guerras, eso lo dejaremos para la política vieja. Yo contestaré con argumentos en el pleno, que es donde se debaten los problemas de nuestros vecinos, no en los medios de comunicación”.

Para finalizar, Pino también quiso aclarar que “nuestro objetivo en la política es cambiar las cosas, y lo lograremos si ayudamos a la gente. Y ello, lo hacemos con propuestas, al que no le guste que las vote en contra, pero que sepa Atencia que no las vamos a retirar, y que todas ellas tienen su fundamento, no presentamos nada por presentar, y siempre lo hacemos en pro de las personas que es nuestro objetivo”.