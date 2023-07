Ayuntamiento de Torrox y Endesa acuerdan condicionar la subestación eléctrica a un informe previo de ingenieros de la UMA

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha logrado arrancar el compromiso a la empresa Nacional de Electricidad Endesa de condicionar la puesta en marcha de la necesaria subestación eléctrica en el municipio a un informe previo de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga que concluya que existe «riesgo cero» en todo su entorno por exposición a campos electromagnéticos.

Así lo ha dado a conocer la primera autoridad municipal tras mantener un encuentro en Sevilla con el director regional de Endesa, Rafael Sánchez Durán, a quien Medina le ha agradecido su predisposición a resolver la problemática aún cuando la empresa eléctrica tiene unos derechos adquiridos para desarrollar el proyecto en Torrox Park tras el acuerdo alcanzado en 2005 con el entonces alcalde, Francisco Muñoz.

Medina ha venido criticando desde entonces que, posteriormente, el Ayuntamiento decidiera ubicar en las proximidades el centro educativo El Faro, generando inquietud en la comunidad educativa.

Tras ocho años intentando buscar soluciones alternativas, Medina, tal como se comprometió en pleno, se mostró «razonablemente satisfecho” con la solución propuesta por Endesa «teniendo en cuenta que estamos atados de pies y manos por los acuerdos alcanzados en las corporaciones anteriores y sin que haya obtenido sensibilidad alguna a la situación creada por parte Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, a quien el equipo de gobierno le ha solicitado en varias ocasiones una reunión para abordar el tema, sin respuesta alguna.

Medina dijo que los estudios por parte de la UMA se realizarán antes, durante y después de la puesta en macha de la subestación «para demostrar que los niveles sean exactamente iguales en todo momento» y pidió a todos los miembros de la Corporación Municipal que hagan un esfuerzo de sensatez «porque no vale el no por el no cuando estamos hablando de que Torrox es el único municipio importante que aún hoy en día no tiene subestación eléctrica, con todos los perjuicios que esto nos supone por los constantes cortes del suministro eléctrico y la imposibilidad de seguir creciendo y avanzando como lo venimos haciendo en los últimos años».