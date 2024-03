Comienzan los talleres formativos para guías turísticos sobre el patrimonio andalusí de la Axarquía incluidos en el proyecto Innova Experiencia Andalusí

Dentro de las actividades incluidas en el programa Innova Experiencia Andalusí puesto en marcha por el Área de Turismo de Mancomunidad Axarquía-Costa del Sol, constan las jornadas formativas sobre el patrimonio andalusí de la comarca. Están dirigidas tanto al alumnado de Ciclos Formativos relacionados con el sector turístico, guías de empresas privadas y personal técnico de las oficinas de turismo.

“El proyecto Innova Experiencia Andalusí, impulsado desde la Secretaría de Estado de Turismo, nos está permitiendo poner en valor el legado histórico cultural andalusí de la comarca. Hemos podido incluir más pueblos como Vélez – Málaga y más recursos turísticos como el Castillo de Torre del Mar, las viñas o los olivos milenarios de Periana”, ha recordado el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín quien ha presentado las nuevas actividades junto a los restos del Castillo de Torre del Mar situado en la antigua plaza de la Axarquía. Ha estado acompañado del concejal, David Segura del Ayuntamiento de Vélez – Málaga en representación del área de Turismo: Álvaro Hurtado, presidente de APTA, y la responsable de Plan A Málaga, Elena Sanchís.

“El objetivo principal de las ‘Jornadas Formativas sobre ‘’Patrimonio Andalusí de La Axarquía’, es dar a conocer nuestro patrimonio Andalusí para que lo puedan recomendar y dar a conocer entre sus usuarios y visitantes”, ha explicado Segura, confiado en que “seanla utilidad de este programa permita mantener vivo el legado, la historia y nuestro vínculo con las diferentes culturas”.

Así el próximo miércoles 3 de abril habrá una jornada formativa dirigida al personal de oficinas de Turismo y a los técnicos de esta área de la provincia de Málaga que incluirán una visita experiencial al Castillo de Torre del Mar y al casco histórico de Vélez – Málaga, antigua medina de Ballaix. El horario es de 09:30 a 14:00 horas. Las plazas son limitadas y la inscripción es necesaria.

“A lo largo de este mes también hemos dado formación al alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior del IES María Zambrano pero también queremos darla a los guías de empresas privadas y técnicos de las oficinas de Turismo porque ellos son los profesionales de nuestra comarca que informarán sobre ese gran legado que tenemos”, ha explicado Sanchís quien ha anunciado que “se van a invitar a empresas turísticas a que conozcan las diferentes rutas”.

“Me parece un proyecto muy interesante porque lo abre a otros municipios cuyos restos no eran tan conocidos pero es que los tenemos repartidos por toda la comarca. Y no me refiero sólo a los bienes materiales también a los inmateriales como las costumbres, tradiciones o gastronomía que han dejado mucha impronta en nuestra forma de ser o en nuestros platos”, ha destacado la responsable de Plan A Málaga quien también ha hecho mención a las viñas y a los olivos milenarios.

Las rutas, dirigidas a diferentes profesionales, se prolongarán hasta el mes de septiembre por todo el territorio “tenemos diferentes itinerarios, algunas también estarán abiertas al público, e incluso las estamos proyectando en inglés, ya que hay muchos visitantes de otras nacionalidades, y residentes extranjeros que tienen establecimientos turísticos en nuestros pueblos, y pensamos que deben conocerlas, para poder recomendarlas”.

Durante el mes de marzo ya se han celebrado dos jornadas dirigidas al alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos y Guía, Información y Asistencias Turística. También para los asistentes al curso de Venta de Productos y Servicios Turísticos que se está desarrollando en la Mancomunidad Axarquía Costa del Sol. También han incluido visitas experienciales a las antiguas arquerías de la Ruta Mudéjar: Torre del Mar – Árchez – Canillas de Albaida – Salares – Sedella – Canillas de Aceituno.

El presidente de APTA, Álvaro Hurtado, también ha felicitado a la Mancomunidad Axarquía Costa del Sol por la puesta en marcha de este proyecto que “pone en valor los bienes materiales e inmateriales que forman parte del legado andalusí: castillos, balates, conducciones de agua, acequias, bancales, alminares repartidos por la costa e interior”. “Son infinidad de recursos los que tenemos y que también nos permiten preservar nuestro pasado histórico”, ha resaltado.

El proyecto Innova Experiencia Andalusí ha sido uno de los 36 seleccionados en la primera convocatoria de ayudas del Programa ‘Experiencias Turismo España’, impulsado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiados con los fondos NextGeneration EU.

El legado andalusí en la Axarquía

El vocal de la Asociación Sharqí Málaga, Antonio Guzmán ha afirmado que el legado andalusí en la Axarquía cuenta con “un patrimonio único, original y de enorme belleza, similar e incluso superior al del de otras comarcas y ciudades como la Alpujarra pues cuenta con auténticas joyas patrimoniales. Lo andalusí reside en las raices históricas y culturales , y es un elemento que ha marcado la identidad y personalidad de la comarca”.

Según ha explicado, este patrimonio es visible en monumentos como los cinco alminares, el impresionante mihrab de Vélez, las fortalezas, las fuentes, los aljibes o en el singular urbanismo. Pero también existe, como ha apuntado Guzmán, en lo inmaterial, esto es, en la toponimia, las costumbres, las fiestas y tradiciones, la gastronomía o el profundo legado literario y poético.

“En definitiva se trata de un conjunto histórico, cultural y artístico que no engloba sólo al elemento musulmán, sino también al legado de los cristianos y judíos que también formaron parte de la sociedad de la época”, ha enfatizado.

“Lo andalusí tiene una fuerza y potencial enormes que pueden y deben atraer a un turismo cultural nacional e internacional, y contribuir en el desarrollo cultural turístico y económico de los pueblos del interior (antiguas alquerías andalusíes) , así como los barrios del casco histórico de Vélez-Málaga, la Medina de la Axarquía”, ha asegurado.

La Asociación Sharquí Málaga en el proyecto Innova Experiencia Andalusí

El presidente de la asociación Sharqí Málaqa, Pedro Válcarcel, ha explicado que ésta nació en el año 2018 “con el objetivo de defender y difundir el patrimonio andalusí presente en la comarca de la Axarquía y fuera de ella”.

Su participación en el proyecto consiste en:

– Creación de nuevos contenidos y rutas en torno al patrimonio andalusí de la comarca.

– Creación de un catálogo-inventario de patrimonio de esta época.

– Realización de visitas experienciales consistentes en excursiones de un día. Las próximas programadas son “La Taha de Zalia” el sábado 21 de octubre y “La rura de los alminares” el 2 de diciembre.

– Realización de rutas teatralizadas guiadas y didácticas para centros educativos, por la medina andalusí de Vélez-Málaga,

– Conciertos didácticos sobre “La poesía de la Axarquía andalusí” a cargo del proyecto/grupo MAWAZÍN.