Andalucía adelanta el inicio de la Época de Peligro Alto de incendios forestales al 16 de mayo

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha estado presente este viernes en la reunión del comité asesor del Plan Infoca. En esta cita ha anunciado que este dispositivo contra el fuego adelanta la fecha de inicio de la Época de Peligro Alto de incendios forestales al martes 16 de mayo. Tradicionalmente este periodo arrancaba el 1 de junio. Además, se ha prohibido la quema de restos vegetales y el uso de fuego para la preparación de alimentos hasta el 15 de octubre.

Sanz ha manifestado que estas medidas se han aprobado porque «a pesar de que tenemos previsiones de algunas posibles lluvias en la zona oriental, la primavera seca y las altas temperaturas no están dando tregua«. Dos factores que han llevado a los expertos de la Junta de Andalucía a «medidas extraordinarias». No obstante, Sanz ha recordado que «se pueden quedar en nada si los ciudadanos no se convierten en los colaboradores necesarios». Por ello, ha solicitado a la población «actitudes responsables cuando estén es las zonas forestales; evitando actuar de forma negligente, y dando aviso al teléfono de emergencias 112 ante cualquier avistamiento de humo o llama».

El consejero, que ha incidido en que «somos previsores», también ha expuesto el aumento del presupuesto del Plan Infoca para este 2023, «llegando a 223 millones, un 27% más que en 2022″. De ellos, 98 millones serán para extinción, 22 millones para el plan de modernización de infraestructuras o 9,5 millones para reforestar y restaurar grandes incendios como Los Guájares, Sierra Bermeja, Sierra de Mijas y Almonte».

Además, Sanz ha destacado que, para la campaña 2023, «un total de 17 autobombas estarán operativas en Andalucía«. Algunos de estos camiones sustituirán a los que estén en peor estado y el resto se sumará a los ya en servicio (117 unidades). Y también se dispondrá de un dron terrestre, pionero en España y capaz de adentrarse en el incendio para realizar ciertas acciones sin poner en riesgo la vida de los combatientes.

Estas novedades se unen a las ya anunciadas en las pasadas semanas, como es el caso de ‘EsAlert’ o «112 inverso», como la ha definido Sanz en su comparecencia. Se trata de una herramienta que permite enviar mensajes masivos directamente al teléfono móvil de la población afectada por un incendio grave que deba realizar una medida como el confinamiento o la evacuación ordenada en dos idiomas (español e inglés).

En esta misma línea, por segundo año consecutivo, se dispondrá de otro instrumento importantísimo a la hora de geolocalizar los avisos al 112 como es el sistema de Localización Avanzada de Teléfonos Móviles (AML). Gracias al AML, el gestor del 112 que atiende la llamada dispone de las coordenadas exactas desde las que se ha realizado el aviso de emergencia.

Por tanto, como cada campaña, el 112 volverá a ser el teléfono de referencia para dar aviso. Cabe recordar que el año pasado los gestores de emergencia atendieron un total de 21.728 llamadas relacionadas con incendios forestales agrícolas. Y, en cuanto a los primeros meses de 2023, las cifras evidencian la situación que se afronta. El Centro de Coordinación atendió 6.607 llamadas de enero a abril de 2023, un 54,73 % más que en el primer cuatrimestre de 2022 cuando se atendieron 3.921.