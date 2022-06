Juanma Moreno: «Gracias Andalucía»

El Partido Popular de Juanma Moreno ha conseguido una victoria histórica en Andalucía: tienen por primera vez mayoría absoluta. Moreno: «Gracias Andalucía. No todo el mundo pensaba que podíamos hacer este sueño realidad. Yo siempre he creído que podíamos hacer de Andalucía una tierra mejor». Juanma Moreno: «Desde mañana mismo me pongo a trabajar para hacer las cosas de la mejor manera posible. Esos 58 escaños no significarán soberbia y prepotencia, sino eficacia y determinación para que Andalucía progrese, para que las familias andaluzas disfruten del mayor bienestar y futuro. Hemos mandado un mensaje al resto de España de hacer las cosas de otra manera».

«Sabemos gobernar para todos los andaluces. Hoy es un día especial, gracias a todos los andaluces, hoy hemos hecho historia en Andalucía. 58 escaños en nuestro proyecto político. Y por último, una alegría nos merecemos, esta noche tenemos que disfrutarla. Quiero acordarme hoy de muchas personas y andaluces que soñaron con ver una noche como esta, como mi padre y muchos otros. Va por todos ellos».