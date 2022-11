Torre del Mar volverá a solicitar a la Junta una solución urgente al asentamiento de las Casillas de la Vía

El primer teniente de alcalde del municipio de Vélez-Málaga y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, ha informado acerca de la propuesta que elevará al próximo Pleno del mes de noviembre en el que instará a la Junta de Andalucía a dar una “solución urgente” al asentamiento de las Casillas de la Vía de Torre del Mar.

De este modo, Pérez Atencia indicaba que «lo hacemos en un gesto de responsabilidad y nuevamente ante la pasividad de las administraciones e instancias superiores que ante este problema siguen mirando hacia otro lado y ofreciendo desde este Ayuntamiento nuestra total disposición a colaborar”.

El edil destacó que “no es de recibo que acabando ya 2022 y después de peticiones instancias en Plenos y desde varias áreas del ayuntamiento, no se haya tomado aún cartas en el asunto en el problema del asentamiento chabolista de las Casillas de la Vía de Torre del Mar. Desde el año 2015 que tomé posesión de mi acta como concejal de este Ayuntamiento, hemos apoyado mociones, instado a las diferentes administraciones y trabajado para que de una vez por todas este asentamiento se pueda erradicar”.

Una labor que según Atencia “viene de antes, aunque para no extenderme voy a hacer mención a la cronología que desde este Ayuntamiento hemos realizado desde ese 2015, en el que solicitamos a la Junta de Andalucía una consignación presupuestaria y solicitud de actuaciones concretas en el asentamiento. Año 2016: Propuesta del PP, pidiendo la transmisión de los derechos urbanísticos de esta zona del SUP-T11 al Ayuntamiento. Aprobada por unanimidad. Año 2017: Propuesta de IU, reiterando la que hizo en 2015. Aprobada por unanimidad. Noviembre 2018: Propuesta del PP, que reitera su propia propuesta de 2016 y pide que se le dé cumplimiento. Aprobada por unanimidad. Febrero 2020: Acuerdo con la Agencia Andaluza de Vivienda de creación de una Comisión para el desmantelamiento de las Casillas. Propuesta aprobada por la Junta de Gobierno Local en abril de 2021 instando a la Junta de Andalucía a buscar una solución “urgente” para el asentamiento. Moción institucional en febrero 2022 instando a la Junta de Andalucía a dar una solución al núcleo chabolista de las Casillas de la Vía”.

“A día de hoy, nada de nada”, lamentaba el edil. Además aseguraba que “no vamos a cesar en el empeño de trabajar por erradicar de una vez por todas este núcleo chabolista donde habitan personas en condiciones infrahumanas. El Ayuntamiento de Vélez-Málaga es, desde hace muchos años, la única vía de ayuda con la que cuentan estas familias, haciendo lo que puede y está en sus competencias. Pero la paciencia se está agotando y no vemos ninguna predisposición a solucionar este asunto a pesar de las buenas intenciones que siempre nos han intentado transmitir, tanto la Junta de antes con el PSOE, como la junta de ahora con el PP”.

Pérez Atencia señalaba en este sentido que “si miramos hacia Málaga, nuestras previsiones son pesimistas, ya que en la zona de los Asperones están en las mismas condiciones, esperando a que la Junta haga algo que de momento no hace. No podemos aguantar más. La gente que vive en las Casillas no puede aguantar más. Los niños, niñas y sus familias necesitan salir de ahí y entre todos tenemos que buscar una solución urgente. Ya hemos esperado bastante y necesitamos la respuesta de los responsables, de las administraciones competentes”.

Finalmente aseguraba que “es por ello que vamos a llevar a Pleno nuevamente el hecho de instar a la Junta de Andalucía un realojo definitivo para estas familias. No podemos tolerar más excusas, más explicaciones ni pegas al respecto. Si como dice el señor presidente de la Junta, este año se aumenta el presupuesto social, vamos a destinarlo a los que más lo necesitan. Espero que una vez aprobada la propuesta en Pleno, podamos hacerle un seguimiento basado en la urgencia para que de una vez por todas se dé una solución a estas familias”.