Mónica Carrillo desvela su lucha contra el cáncer

Mónica Carrillo, a la que estamos acostumbrados a ver presentando las noticias en Antena 3, llevaba un tiempo alejada de las pantallas de televisión, concretamente desde el mes de junio. Y ahora, coincidiendo con su vuelta al trabajo -ha vuelto a presentar el informativo de fin de semana junto a Matías Prats-, ha querido explicar el por qué de esta ausencia ante las cámaras. Ha estado apartada de las pantallas ha sido por que ha sufrido un cáncer: «A principios de junio mi primera salida tras el confinamiento fue la visita al dermatólogo. El motivo: una pequeña herida que no terminaba de cicatrizar me acompañaba desde hacía un par de meses». «Finalmente, el cirujano me confirmó que se trataba de un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel localizado en la nariz. Aquel mismo día el doctor lo extirpó y comencé un lento periodo de recuperación hasta mi reincorporación al trabajo el día de hoy», confirmó.