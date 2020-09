Andalucía por Sí exige que los menores reciban la ayuda del cheque-libro que prometió el gobierno de Vélez-Málaga

El portavoz de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, José Pino, ha declarado tras comprobar que no se ha ofertado el cheque-libro de este curso escolar, que “el año pasado ya no se pagó esta ayuda a los menores del municipio, y este año han hecho lo mismo, ya que, debería estar en funcionamiento. Es una pena, que la educación y los niños no sean una prioridad para este gobierno”.

Vélez-Málaga, 4 de septiembre de 2020.- El portavoz de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, José Pino, ha declarado, tras no ofertar aún el área de educación la ayuda del cheque-libro, que “el año pasado quitaron esta ayuda de un plumazo, claro los niños no votan y por eso, les da igual, y este año, van por el mismo camino, cuando ahora tenemos que volcarnos con los niños y la educación más que nunca, ya que, el covid-19 nos obliga a ello”.

El portavoz de Andalucía por Sí, José Pino, se ha expresado también sobre el mantenimiento y la puesta en marcha de los colegios para el nuevo curso que comienza en unos días, en el que “hay 21 centros escolares en el municipio, y a día de hoy, una gran mayoría, aún están igual que hace 3 meses, y han tenido desde abril para ponerlos a punto. La salud de los docentes y niños son muy importantes, y no se va a empezar el curso escolar, con estos colegios en condiciones. Es una auténtica pena que la educación no les importe a este equipo de gobierno al completo”.

Para finalizar, Pino señaló que “la concejala de educación, se va a Los Pepones a acompañar a su compañera Roberto, en el arreglo de un carril para echarse una foto, mientras los colegios están abandonados, y por tanto, los niños y docentes de nuestro municipio. Con las pegatinas de seguridad, las cuales las han instalado los propios docentes, se da por satisfecho este gobierno”.