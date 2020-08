El PP lamenta que la Senda Litoral siga sin materializarse en Vélez-Málaga tras cinco años por la falta de voluntad municipal

El PP de Vélez Málaga ha lamentado que la dejadez y falta de voluntad del equipo de gobierno municipal (PSOE-GIPMTM) mantengan prácticamente paralizado el proyecto de la Senda Litoral a su paso por el municipio, un sendero que, cinco años después de que la Diputación de Málaga lo pusiera en marcha, sigue sin materializarse debido a la escasa colaboración del Ayuntamiento.

La concejala ‘popular’ Lourdes Piña ha recordado que la institución provincial inició el proyecto de la Senda Litoral precisamente en Vélez Málaga con el tramo comprendido entre Chilches y Benajarafe, que un lustro después continúa sin construirse, al igual que la mayoría de los previstos en el municipio, mientras que en otras localidades de la Costa del Sol ya se han ejecutado todos los tramos.

Piña, que también es diputada provincial, ha explicado que en todo este tiempo el Consistorio ha ido incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones en la tramitación de los proyectos, ya sea retrasando la presentación de la documentación necesaria, presentándola con errores o directamente no presentándola.

En este sentido, se ha referido al reciente anuncio de los responsables municipales de que se habían presentado los estudios geotécnicos necesarios para impulsar la construcción de varios tramos, algo que, según ha puntualizado, “la Diputación llevaba requiriéndoles hace tiempo, pues en su día no los presentaron, alegando que no eran necesarios”.

“Obviamente, no presentar un estudio geotécnico es algo grave y que incumple la legalidad, así que lo que han venido a hacer en este momento es presentar eso que se les había requerido porque faltaba y no lo habían hecho. O no se presentaban las cosas o se presentaban mal, porque no existía voluntad política de llevar a cabo la Senda Litoral por parte del actual equipo de gobierno”, ha reiterado.

Otras localidades

Para la concejala ‘popular’, esta forma de retrasar el procedimiento contrasta con la manera de actuar por parte de otros ayuntamientos de la costa malagueña, que, independientemente de su color político, han tramitado toda la documentación en tiempo y forma y ya disfrutan del sendero en todo su litoral.

“Otros pueblos, como es el caso de Estepona o Mijas, han llevado a cabo su senda litoral, mientras que nosotros seguimos en la misma situación que hace cinco años a causa de supuestos despistes, como no presentar los proyectos o los estudios geotécnicos”, ha criticado Piña, que ha lamentado que los responsables municipales quieran achacar ahora a la Diputación el retraso del proyecto.

En este sentido, ha dejado claro que si la senda aún no es una realidad en Vélez Málaga “no es por falta de voluntad de la Diputación, pues esta no puede haber demostrado más interés e implicación, esperando cinco años a que presenten las cosas como deben y como lo han hecho los demás municipios”.

“La materialización de la senda depende del Ayuntamiento y su equipo de gobierno, de su responsabilidad y de su implicación en este proyecto, y esperamos que esta sea la última vez que haya que requerirles que presenten las cosas bien y podamos impulsar definitivamente este equipamiento en nuestro municipio para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de él de una vez”, ha finalizado.