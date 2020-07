El PP de Málaga despliega su rechazo ante el “asalto” del Gobierno a los ahorros municipales

Alcaldes y portavoces populares de toda la provincia han manifestado hoy su rechazo ante la iniciativa del Gobierno para disponer de la totalidad de los ahorros de los ayuntamientos a cambio de permitirles usar una parte para afrontar la crisis del Covid-19, hecho que han calificado como un “atraco a los vecinos, que es a quienes pertenece ese dinero, cuando más lo necesitan”.

De este modo, el coordinador general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha destacado que “la indignación es generalizada en todas las comarcas, en el interior y en la Costa, ante este asalto del Gobierno a los ahorros municipales”, advirtiendo de que “no puede ser de otra manera cuando Sánchez e Iglesias, cual trileros, plantean dejar a los municipios que utilicen el 35% de ese superávit para expropiarles el resto, que les sería devuelto en un plazo de diez años”.

Carmona, que ha afirmado que “se trata de un hecho inaudito y sin precedentes”, ha señalado que, “ahora más que nunca, el PP se alza como garante del municipalismo”, subrayando que “es precisamente la gestión de los alcaldes populares, que gobiernan al 70% de los malagueños, la que actúa como contrapeso ante la inacción y las políticas erráticas del Ejecutivo central”.









En esta línea, la diputada nacional Carolina España ha cuestionado “si este chantaje planteado por el Ministerio de Hacienda para apropiarse de los remanentes de tesorería municipales respeta el principio constitucional de autonomía local”, alertando igualmente de que, para ello, “el Gobierno parece querer utilizar al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como su particular caballo de Troya”. “El descontento se extiende incluso entre los alcaldes socialistas, lo que motivó que la pasada semana se desconvocara una reunión en el marco de la FEMP para abordar este asunto, lo que evidencia lo descabellado de la propuesta”, ha incidido, preguntando a los regidores socialistas “si se van a poner del lado de los vecinos, o del Gobierno”.

“La credibilidad del Ejecutivo de Sánchez y de la ministra Montero se tambalea cada día más”, ha manifestado la diputada popular, quien ha recordado que “la señora Montero ya ha arrebatado a la provincia 300 millones de euros que deberían ir destinados a la reactivación económica y social tras la pandemia”.

Al respecto, ha puntualizado que “a los 200 millones recortados por el Gobierno a las políticas de empleo se suman los 537 millones que no nos han pagado a los andaluces por el IVA o los 800 millones menos asignados a Andalucía sin tener en cuenta su peso poblacional, tijeretazo que alcanza los 1.500 millones a nivel regional, de los que una quinta parte corresponderían a Málaga”, ha denunciado.

El vicesecretario de Política Municipal y alcalde de Yunquera, José Antonio Víquez, ha reclamado al Ejecutivo “certidumbre y tranquilidad en un momento de crisis en el que los ayuntamientos están centrados en impulsar planes sociales y económicos para atender a las familias que lo están pasando mal”, apuntando que “está en juego el dinero ahorrado por los ayuntamientos y diputaciones, cifra que en la provincia alcanzaría los 300 millones de euros y que a nivel nacional asciende a 28.000 millones”, ha explicado.

En este sentido, ha anunciado que la formación presentará mociones en todos los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación para “poner de manifiesto nuestro rechazo frontal a esta iniciativa del Gobierno, al que seguiremos reclamando que nos permita utilizar la totalidad de los remanentes generados en 2019 y 2020 para hacer frente a las necesidades sociales y económicas derivadas de esta crisis, además de que una parte de los fondos europeos para la recuperación pueda ser gestionada directamente por las corporaciones locales”.

Por su parte, el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, ha expresado que “esta propuesta choca contra los intereses de los vecinos, por los que debemos velar desde los ayuntamientos”, abundando en que “el Gobierno no sólo no nos permite utilizar el ahorro municipal para hacer frente a la situación de crisis generada por la pandemia, sino que nos pone como condición que debemos cederle el 65% de esos fondos, que nos serían devueltos, en el mejor de los casos, en un plazo de diez años; no es justo para los ciudadanos”, ha afirmado.

De la Torre ha reclamado “libertad absoluta” para gastar esos fondos municipales, recalcando que “lo lógico y natural es que se respete la autonomía municipal para que podamos dar una respuesta eficaz a las necesidades de cada municipio”.

Junto a De la Torre, alcaldes y alcaldesas populares como Ana Mula en Fuengirola, Toñi Ledesma en Alhaurín el Grande –quien ha estado acompañada por el alcalde de Coín, Francisco Santos-, además de Manuel Barón en Antequera, Francisco Salado en Rincón de la Victoria –junto a los alcaldes de Arenas y Canillas de Aceituno, Manuel Ríos y Vicente Campos-, José Alberto Armijo en Nerja, Óscar Medina en Torrox –junto al alcalde de Canillas de Albaida, Jorge Martín-, Maripaz Fernández en Ronda –junto a los alcaldes de Gaucín, Benarrabá, Jimera de Líbar, Júzcar e Igualeja, Pedro Godino, Silvestre Barroso, Francisco Lobo, Francisco Lozano y Francisco Escalona – o José María García Urbano en Estepona, entre otros regidores y portavoces municipales, han mostrado hoy su negativa ante este proyecto del Gobierno a través de diversos medios y redes sociales.