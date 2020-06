José Pino denuncia el insoportable olor de las aguas fecales en Cajiz

El portavoz de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, José Pino, ha estado en el pueblo de Cajiz tras la llamada de unos vecinos desesperados por la situación que están aguantando, y ha visto el estado de la tubería del cual ha dicho, “ya el verano pasado sufrieron estos problemas por la rotura de la tubería por donde pasan las aguas fecales, y tuvieron un verano muy complicado, no sólo por los olores, sino también, por las plagas de mosquitos, ratas y otros problemas de salubridad que esto conlleva”.

El portavoz de Andalucía por Sí, el cual estuvo acompañado de una gran cantidad de vecinos, dijo que ”no puede ser que estas personas no sean escuchadas por nadie, por eso nosotros le pedimos al alcalde de Vélez-Málaga que actúe ya y que solucione un problema muy importante para estos vecinos”.

Para finalizar, Pino hizo hincapié en que ”los pueblos de nuestro municipio están abandonados, no sólo de ahora, sino de siempre, por eso nosostros estamos del lado de estas personas, que necesitan muy poco, pero ese poco hay que hacerlo. ¿Es un problema para el alcalde arreglar una tubería? Creo que no, por eso pedimos que lo haga ya, que los vecinos no pueden aguantar más esta situación”.