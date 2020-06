El PP celebra que se dote de material a la Policía, pero reitera la urgencia de reparar la Jefatura y de incorporar nuevos agentes

El PP de Vélez Málaga ha expresado su satisfacción por la adquisición por parte del Ayuntamiento de diverso material y equipamiento para la Policía Local anunciada por el equipo de gobierno, pero ha recordado a sus responsables la urgencia de dar solución a las verdaderas necesidades del cuerpo, la falta de agentes y la remodelación de la Jefatura.

El portavoz municipal ‘popular, Francisco Delgado Bonilla, ha valorado el anuncio efectuado por el alcalde, Antonio Moreno Ferrer, de la entrega a la Policía de diverso material (cascos, polos de manga corta, pantalones, etc.), pues “todo lo que sea dotar a nuestros agentes de equipamiento, medidas de protección individual, chalecos, uniformidad, etc., es bienvenido”.

No obstante, ha dejado claro que esta buena noticia no debe hacer olvidar la situación que vive el cuerpo, sobre todo en cuanto al número de efectivos, “pues estamos por debajo de las necesidades de nuestro municipio por número de habitantes, siempre con una carencia enorme de efectivos policiales, y este tema tan importante no se ha solucionado en los presupuestos desde 2015 hasta la fecha”.

“Desde el PP hemos denunciado continuamente la falta de efectivos y hemos presentado mociones reiteradas en los plenos al objeto de que sea incrementado el número de policías”, ha explicado Delgado Bonilla, quien ha instado al regidor a dar solución a este asunto y a la otra gran carencia que sufre la Policía Local, el estado de las instalaciones de la Jefatura.

Según ha recordado, el recinto donde prestan servicio los agentes sigue teniendo una cubierta con amianto, material que debe ser retirado por el perjuicio que puede causar a la salud, “pero se ha venido prometiendo una y otra vez arreglar este asunto y se le ha dado la espalda”.

“Todo lo que pueda ayudar a nuestra Policía a realizar su labor diaria, su trabajo cotidiano y garantice su protección vamos a estar apoyándolo, pero el alcalde tiene que preocuparse también de estas reivindicaciones que la Policía lleva demandando desde hace mucho tiempo para que se les dé una solución”, ha considerado.

Trajes de gala

El edil ‘popular’ también se ha referido al hecho de que el regidor haya ocultado que hace muy pocos días ha firmado un decreto para la compra de trajes de gala para algunos agentes, una adquisición que, para el PP, no se ha hecho en el momento más adecuado.

Aunque sea una reivindicación y esté contenido en el reglamento de servicios, Delgado Bonilla entiende que, dada la situación actual del Ayuntamiento (cuyos ingresos van a caer muchísimo por la pandemia) y las numerosas necesidades que hay, “no se puede entender que se estén comprando trajes de gala cuando hay otras necesidades más prioritarias, más esenciales para nuestra Policía”.

“Ya hablamos hace mucho tiempo de ir eliminando gastos innecesarios. Por tanto, se debe pensar si ahora mismo es el momento de comprar trajes de gala, porque ahora no hay actos oficiales, no hay encuentros de ningún tipo y lo único que nuestra Policía necesita son medios, mientras más mejor, para hacer su labor y garantizar nuestra libertad y nuestra seguridad”, ha asegurado el portavoz ‘popular’.

El edil ha dejado claro que desde el PP “damos la enhorabuena por la nueva provisión de material, pero seguimos reivindicando estos dos temas esenciales, lo relacionado con las instalaciones de nuestra Policía y lo que es fundamental: que hay que seguir dotando en nuestros presupuestos partidas para crear plazas de policías, pues cada vez son menos y las necesidades del municipio son mayores”.