Las playas de Nerja se abren hoy lunes al baño con vigilancia y consejos de uso

El concejal de Playas del Ayuntamiento de Nerja, Francisco Arce, ha emitido una Instrucción con recomendaciones para el uso y disfrute de las playas ante la entrada en la fase 2 de la desescalada. Estos consejos están basados en la normativa nacional y autonómica para el uso responsable de las playas. Además, a partir del lunes las playas de Nerja ya contarán con personal de vigilancia, quince días antes del inicio de la temporada de baños establecida en la Ordenanza Municipal.

El concejal insiste en que se extreme la higiene personal, duchándose antes de ir a la playa y al volver a casa, además de lavarse las manos asiduamente con agua y jabón o gel hidroalcohólico. Además, recuerda que hay que mantener la distancia mínima de seguridad, de al menos dos metros, con las personas que no sean de nuestro grupo, tanto en la arena como en el agua. También aconseja que los menores de 14 años estén siempre acompañados de adultos, y que no permanezcamos más de cuatro horas en la playa para evitar aglomeraciones.

Otras recomendaciones son el uso de bolsas para guardar residuos sólidos y depositarlas en las papeleras bien cerradas, y no compartir objetos, como juguetes, con otros grupos, y poner especial atención a los carteles informativos. Por supuesto, ante uno de los síntomas de la enfermedad, se debe permanecer en casa y avisar a las autoridades sanitarias.

Por su parte, el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, señala que “la actitud responsable y disciplinada que hemos mantenido hasta ahora nerjeños y mareños, y que nos ha permitido ir superando las fases de la desescalada, es la que debemos aplicar desde el

lunes en el uso y disfrute de nuestras playas. Evitar contagios debe ser nuestra mayor preocupación, porque, además de cuidar nuestra salud, fortalecerá nuestra imagen turística como destino sanitariamente seguro, lo que es esencial para la recuperación económica. Debemos ser prudentes y evitar las aglomeraciones. Administremos responsablemente nuestra presencia en las playas”.