Moreno anuncia un Plan de Empleo que contempla la contratación de 3.000 personas para vigilar las playas andaluzas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha adelantado este domingo que para la temporada estival se va a pone en marcha un Plan de Empleo para Playas Seguras 2020. Una iniciativa a través de la cual se contratarán a cerca de 3.000 personas para trabajar como auxiliares de playas durante todo el verano. Estos andaluces serán seleccionados de la bolsa única creada por la Junta de Andalucía hace apenas unos meses, y en la que se inscribieron 564.000 personas.

Tras la undécima reunión de presidentes autonómicos, Moreno ha explicado que la labor de estas 3.000 personas consistirá en garantizar la seguridad de los bañistas, con tareas de vigilancia, control de acceso y aforo de playas, estando comunicados con la Policía Local en caso de incidencia y otras actividades relacionadas. Además, todas esas labores se harán siempre con sujeción a las disposiciones legales correspondientes y tras recibir la adecuada formación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

Esta medida, tal y como ha señalado el jefe del Ejecutivo, supone también un apoyo al sector turístico andaluz y una defensa de su buena imagen y reputación. En este sentido, ha recordado que esta próxima semana se pone en marcha en los establecimientos turísticos el sello de calidad ‘Andalucía Segura’, de carácter gratuito, y que supondrá una garantía de cumplimiento de las medidas sanitarias frente al coronavirus. «Esta no va a ser una temporada normal desde el punto de vista turístico. Pero vamos a intentar que se le parezca mucho. Tanto como sea posible», ha afirmado.

En relación con esto último, Moreno ha asegurado que aún no se dispone del Plan Nacional de rescate al sector turístico que Andalucía ha venido demandando en cada una de las videoconferencias con el presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez. Pese a ello, ha manifestado que el Gobierno andaluz sí está trabajando en la recuperación del turismo en la comunidad autónoma. Punto en el que ha hecho hincapié en los 10,5 millones destinados a trabajar con los ayuntamientos costeros.

«Vamos a hacer que las playas cumplan al pie de la letra con todas las medidas higiénicas y preventivas contra la Covid-19», ha apuntado. A esto, habría que añadir las medidas anteriormente mencionadas y las reuniones mantenidas durante estos días con las cámaras de comercio, los empresarios y otros sectores sociales. «Todos son clave para la recuperación y el empleo, y las visiones e ideas que aportan son de extraordinario valor. Este diálogo, este escuchar a la sociedad, da su fruto en forma de medidas más realistas, más oportunas y más eficaces», ha apostillado.

Precisamente diálogo es lo que ha faltado, según el presidente andaluz, en la aprobación de la renta mínima vital a nivel nacional. Moreno achaca a Sánchez que se haya dejado al margen a las autonomías, puesto que la asistencia social es competencia exclusiva de éstas. A su juicio, esta medida «invade por completo el marco competencial autonómico», y ha manifestado que ni siquiera se ha aclarado por parte del Gobierno de España el modelo que pretenden aprobar ni qué papel desempeñarán las comunidades. «Necesitamos aportar certezas a los ciudadanos desde las instituciones públicas. Esa es nuestra obligación», ha dicho.

También, ha insistido a Sánchez en la necesidad, cada vez más urgente, de que el Estado pague las prestaciones por los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Al mismo tiempo, ha puntualizado que la Junta de Andalucía ha resuelto en tiempo y forma los más de 100.000 ERTE presentados en la comunidad. «A esos autónomos y empresarios que no saben si podrán reflotar su negocio. A quienes no encuentran amparo. Todos estos casos me provocan honda preocupación. Hago mío su dolor y haré todo lo que esté en mi mano, al igual que lo hará todo el Gobierno andaluz, para aliviarlo tanto como sea posible y tan pronto como se pueda», ha añadido.

Falta de sensibilidad con Andalucía

Por otro lado, Moreno ha lamentado que no todas las provincias andaluzas pasen a la Fase 2 de desconfinamiento, al hilo del anuncio del Gobierno de España de dejar en la Fase 1 a Granada y Málaga. En su opinión, el Gobierno central mantiene una la falta de sensibilidad con Andalucía, que cumple con todos los criterios exigidos por el mando único. En esta línea, ha calificado de «desigual e injustificado» el trato a la comunidad, a la vista de las consideraciones especiales del Gobierno de España con otros territorios, como el País Vasco o Cataluña.

«Hay provincias que han avanzado a la Fase 2 pese a que sus datos de evolución de la epidemia son peores que los de Málaga y Granada. A Andalucía no se nos ha permitido. Esta actitud afecta gravemente a la imagen y a la excelente reputación de dos provincias que no solo viven del turismo, sino que son referente mundial del turismo. El perjuicio causado es grave«, ha continuado. Igualmente, ha aclarado que desde hace semanas el Gobierno andaluz viene reclamando transparencia y criterios claros, porque sólo así «se puede saber si se han aplicado en condiciones de igualdad para todos. Y no ha sido así». Por eso, Moreno considera que estos agravios territoriales dañan la credibilidad de la autoridad única y erosionan su legitimidad.

Durante su intervención, el presidente de Andalucía ha expuesto que la obligación de un Gobierno es aportar a la sociedad los medios, las indicaciones y las garantías suficientes para conseguirlo tan pronto como sea posible. «Sin excusas y sin arbitrariedades«. Y comprendiendo que la apuesta por la seguridad también puede ser una apuesta por el empleo. «Ambas cosas son compatibles. Solo hace falta querer, ponernos de acuerdo, ser imaginativos y tomar decisiones», ha agregado.

Por último, Moreno ha llamado a la prudencia, que debe seguir guiando el comportamiento diario de todos los andaluces, y ha aseverado que usar la mascarilla, reforzar la higiene y respetar la distancia es algo que se debe hacer «casi por instinto de supervivencia». «Los andaluces hemos sido hasta ahora un modelo de prudencia y sensatez y debemos seguir siéndolo en las sucesivas fases», ha sostenido.

Igualmente, ha destacado que Andalucía ha sido modelo de «unión» y ha recordado que el Gobierno andaluz ha convocado a todos los actores de la sociedad a una gran alianza por Andalucía, que tiene un gran papel que desempeñar en el plano político, pero también en el social. De este modo, ha anunciado que seguirá manteniendo reuniones con todos los sectores de la comunidad. «Quiero que esa alianza y esa responsabilidad que hay detrás de nuestros datos sanitarios sirva también para obtener los mejores datos económicos y para alcanzar lo antes posible, con la máxima solidez, la ansiada recuperación integral de Andalucía. La recuperación de nuestra salud, de nuestra economía y de nuestra prosperidad», ha concluido.