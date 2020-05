Nerja permite ampliar las terrazas en su reapertura en la fase 1 de la desescalada

El concejal de Comercio, Javier López, anuncia que, con la entrada de la provincia de nMálaga en la fase 1 de la desescalada, se flexibilizan algunas restricciones establecidas con la declaración del estado de alarma por lo que, ante la reapertura al público de terrazas, el Ayuntamiento de Nerja permitirá la ampliación de la superficie total ocupable de los establecimientos de hostelería y restauración. Esta medida se suma a la ya adoptada en el Plan de Choque Municipal, de no cobrar nada por Ocupación de la Vía Publica ni Basura Industrial, mientras no se apruebe la modificación de las Ordenanzas, que van a recoger una bonificación del 50% en las tarifas.

El concejal informa que para ampliar el espacio ocupado deberán presentar solicitud en sede electrónica o presencial en el registro de entrada, debiendo esperar la preceptiva autorización municipal, que será excepcional y garantizará un paso libre no inferior a 2

metros para el tránsito peatonal.

Recuerda que se limita al 50% las mesas permitidas con respecto al año anterior en base a la correspondiente licencia municipal, siendo responsabilidad del titular del establecimiento que se mantenga la debida distancia física de al menos 2 metros entre las mesas, además de garantizarse las medidas de seguridad e higiene establecidas.

En cuanto al comercio minorista, desaparece la necesidad de la de cita previa, pero se reduce al 30% el aforo en los locales comerciales, debiendo garantizarse una distancia mínima de 2 metros entre clientes, además de las medidas de seguridad e higiene

previstas anteriormente. No estará permitida la ocupación de la vía pública con expositores, portadas u otros elementos de venta. También informa que deberán establecer un horario de atención con servicio prioritario a personas mayores de 65 años, así como establecer sistema de recogida en el local de los productos adquiridos, siempre que se evite las aglomeraciones en el propio local o su acceso.