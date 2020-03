EMVIPSA prioriza a la gran dependencia, personas de escasa movilidad y sin familiares en la crisis del coronavirus

La concejala de la Empresa Municipal de Servicios, Vivienda, Infraestructura y Promoción de Vélez-Málaga (EMVIPSA), Belén Zapata, ha informado en la mañana de este jueves acerca de los trabajos que se vienen realizando en el servicio de ayuda a domicilio en esta crisis del coronavirus, “trabajamos sin descanso para poder seguir prestando el servicio a todas las personas en situación de dependencia que necesitan de nuestra ayuda para que sus necesidades básicas diarias estén cubiertas”.

De este modo, Zapata alude al comunicado llegado con fecha 16 de marzo de 2020 desde la consejeria de Igualdad, Politicas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía sobre la gestión del servicio de ayuda a domicilio que se deriven del COVID-19. De este modo, señala, “para poder garantizar la seguridad de todas nuestras auxiliares y a su vez de nuestros usuarios, tomamos la decisión junto con la concejalia de Asuntos Sociales de atender prioritariamente a aquellos usuarios que se encuentran en situación de gran dependencia, a los que necesitan ayuda para el aseo personal y aquellos sin familiares que los cuidara”.

La edil señala que “no obstante, se llamó a todos los usuarios para que supieran que no estaban solos, que si necesitaban de nuestra ayuda para llevarles compra, comida o cualquier otra necesidad solo tenían que llamar a los teléfonos facilitados y serían atendidos”. Es por ello que Belén Zapata quiso destacar el “gran trabajo en equipo de todo el departamento de ayuda a domicilio de EMVIPSA, desde el jefe del servicio hasta las supervisoras”.

En cuanto al material utilizado, la concejala de EMVIPSA señalaba que “desde el pasado 11 de marzo y antes de que se proclamase el estado de alarma, teníamos material de protección suficiente en existencia. Además teníamos pedidos realizados que nos tenían que suministrar para que nuestras auxiliares no tuvieran problemas de protección. Lo que realmente me procupa es que muchos de esos pedido no nos han llegado, han sido confiscados y ya nos estamos quedando sin recursos. Además, en el comunicado que nos dirige la junta dice textualmente que se va a apoyar el suministro de los equipos de protección individual (EPI) para poder cumplir las recomendaciones técnicas para la prestación del servicio. El problema es que a fecha de hoy seguimos sin obtener respuesta positiva”.

Es por ello, finaliza Zapata, que “necesitamos más que nunca la ayuda y la colaboración de todos. Son momentos difíciles para el país y para nuestro municipio. Son muchos los trabajadores de la empresa municipal que trabajan para proteger a los demás de ser infectados. Nuestro personal de limpieza está trabajando cada día para desinfectar zonas comunes de tránsito como mercados, edificios municipales , consultorios o Policía Local, que también requieren de protección para realizar sus tareas, por lo que esperamos que la Junta nos uministre cuanto antes de todo ese material”.

En cuanto al servicio que se presta, la edil informó que “actualmente estamos prestando el servicio de ayuda a domicilio de forma diaria a 280 usuarios dependientes con un total de 207 auxiliares. La voluntad de EMVIPSA en estos momentos es la de seguir prestando y de aumentar a los usuarios, pero para ello necesitamos contar con el material necesario. Por ello, y ante la preocupación de la falta de suministro y de respuesta por parte de la Junta de Andalucía, desde Asuntos Sociales, Movilidad, Seguridad y EMVIPSA se redacta un documento común de petición de suministro dirigido al Ministerio de Sanidad, instándolo a que sean cubiertas nuestras necesidades de protección tal y como marca la ley”.

Belén Zapata finalizó si intervención felicitando a “las auxiliares de ayuda a domicilio, cuya labor es fundamental en estos momentos. Dar las gracias también aquellas que sin tener que trabajar se ofrecen para hacerlo y ayudar en lo que puedan. Agradecer el trabajo del departamento de prevención de riesgos laborales, que aun cuando en otros municipios se negaban a dar el servicio por falta de medios, la previsión de EMVIPSA ante lo que venia nos hizo adelantarnos en dar las medidas de protección y que las personas mas vulnerables de nuestro municipio estuvieran atendidas. Y gracias a todo el personal sanitario y socio-sanitario por trabajar cada día exponiendo su salud para garantizar la de los demás”.