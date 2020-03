Sigue disminuyendo el agua embalsada en el pantano de La Viñuela

1hm cúbico ha perdido el pantano de La Viñuela en esta semana. De los 55 hm cúbicos embalsados la pasada semana se ha pasado a 54 lo que supone un 32,73% de su capacidad total.

En igual fecha del mes pasado año en la Viñuela se embalsaban 76 hm cúbicos y la media de los últimos años ha sido de 110hm cúbicos en la misma semana de febrero. Estos datos dan idea del problema que se puede plantear si no se toman medidas urgentes como el anunciado trasvase de la Concepción a La Viñuela. Por si fuera poco, la climatología no está acompañando y no se espera que haya lluvias en las próximas fechas.