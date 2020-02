María Toro Ávila pregonará el Carnaval de Torrox

El acalde de Torrox, Óscar Medina, y el concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Salvador Escudero, han recibido este martes a la pregonera del Carnaval de Torrox 2020, María Toro Ávila.

“Estamos convencidos que de Mariquita, María la de Alberta, como se la conoce por todos los vecinos, va a hacer un gran pregón porque es una mujer que vive esta fiesta con intensidad desde su juventud y lleva participando con murgas desde los años ochenta”, destacaba Medina.

Por su parte Salvador Escudero, además de felicitar a la pregonera, ha asegurado que “será un pregón en el que nos cuente algunas de sus anécdotas y seguro que no faltarán los chistes, como con los que amenizaba las excursiones en autobuses que organizaba con los mayores”.

El edil también ha querido invitar al acto que se desarrollará enmarcado en la Gala de Carnaval que se celebrará el viernes 28 de febrero, a partir de las 18,30 h. y en la que también se hará entrega de la Máscara de Oro y contará con las actuaciones de la Murga ‘Los de Huelin’, de Málaga, y la Comparsa ‘Los Quintana’, de Vélez-Málaga. Preludio a los pasacalles que se vivirán en Torrox el sábado 29 y en El Morche el 7 de marzo.

María Toro, una mujer muy conocida y querida por todos sus vecinos, se ha mostrado muy agradecida por este nombramiento y por haberse acordado de ella. También ha manifestado que para ella es un honor, aunque afirmaba que está un poco abrumada y todavía nerviosa, porque no se lo esperaba.

Toro ha indicado que antiguamente tenía tiendas y el supermercado “Autoservicio María de Alberta”, el nombre de su madre, que es como le gusta que la llamen en su memoria y “porque hoy día hay muy pocas mujeres que se llamen Alberta”.

Desde pequeña ha sido muy carnavalera, siendo muy comentados ya de jovencita sus disfraces en los pasacalles de aquella época, donde se tenía mucho en cuenta la puesta en escena. Aunque ahora vive en la Plaza, antes vivía en El Pontil, donde era la revolución del barrio, no solo en carnavales, sino también en distintas fiestas, como Las Cruces de Mayo. Ha participado en muchas murgas, algunas de ellas incluso fueron premiadas, entre todas recuerda especialmente la primera, en la iban de gala, como ella dice, de Mary Poppins, de aceituneros, niñas y niños chicos o de viejecitos de los de antes.

También ha participado en grupos de teatro, actuando en varias ocasiones en el Teatro Municipal Villa de Torrox. Su actuación más reciente fue en la Gala de Fin de Año del Mayor, donde interpretaba justo al levantarse el telón de la gala, a una abuela que le iba contando a su nieta cómo era antiguamente las Navidades y lo que hacían en esas fiestas.