Mancomunidad presenta ‘Axarquía Soul’, una pionera y moderna campaña de promoción turística del fotógrafo internacional Diego Díaz Marín

La Mancomunidad de Municipios de la Axarquía-Costa del Sol ha puesto hoy el punto y final a su presencia en FITUR por todo lo alto. El responsable del Área de Turismo del ente comarcal, Juan Peñas ha presentado una innovadora y pionera campaña promocional turística diseñada por el prestigioso e internacional fotógrafo Diego Díaz Marín.

Peñas ha explicado que el joven fotógrafo lleva unos seis meses afincado en Torre del Mar –lugar de origen- tras recorrer medio mundo siendo protagonista de importantes campañas de moda para firmas como Cavalli y acaparado páginas en medios de comunicación internacionales como Vogue, Elle, Cosmopilitan, Magazine o Marie Claire, entre otros. Otras de las facetas artísticas de Diego -ha destacado Peñas- es la empresarial y director creativo de joyas con su propia marca ‘RodAlmayate’ y que han sido lucidas desde Lady Gaga, Jessica Alba, Miley Cyrus, Beyoncé, Rita Ora hasta la mismísima reina Letizia.



El vocal de Turismo ha detallado que en esta pionera campaña, denominada ‘AxarquíaSoul’, el fotógrafo internacional recoge a través de su mirada pícara y atrevida una colección de fotografías que recogen y fusionan el carácter vanguardista, cosmopolita, acogedor, tradicional y peculiar de la Axarquía-Costa del Sol. “Estamos ante una campaña única y pionera cuyo objetivo es el de despertar la curiosidad y las ganas de conocer la Axarquía a la gente que la contemple y que seguro, no quedará indiferente ante ella”, ha concluido Peñas agradeciendo al joven fotógrafo su implicación y trabajo en la campaña fotográfica que se ha presentado ante una nutrida representación de autoridades y personalidades de la Axarquía.

Por su parte, el fotógrafo ha mostrado su agradecimiento por la acogida que ha tenido ‘AxarquíaSoul’ en Madrid detallando que “es una forma artística y especial de ver nuestros pueblos blancos, la ‘Axarquía, plató de Cine’, playas, tradiciones, fiestas populares, gastronomía…” “He hecho campañas y trabajos para grandes firmas internacionales, pero trabajar en mi tierra, en la Axarquía Costa del Sol, es algo que me emociona y me enriquece a nivel personal”.

“Hacía años que tenía ganas de trabajar en mi tierra y con mi gente y ahora he podido expresar al mundo entero cómo es mi comarca de la Axarquía con mi particular sello irreverente y atrevido”, ha dicho Diego confesado que su mayor inspiración siempre han sido la luz, el clima, el color y el carácter de la genteaxárquica”.

El autor de ‘AxarquíaSoul’ ha mostrado su agradecimiento a la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía-Costa del Sol por la oportunidad de trabajar por vez primera en pro de la difusión y promoción turística.

‘AxarquíaSoul’ se llevará a las principales Ferias de Turismo Internacionales y Nacionales y se ha editado en un cuidado y diseñado libro donde se pueden contemplar las originales fotografías.

Sobre Diego Díaz Marín

Diego Díaz Marín, fotógrafo y director creativo español nacido en 1987 en Torre del Mar (Vélez-Málaga, Málaga). Completamente autodidacta, Diego comenzó a tomar fotografías como un juego con solo 8 años. Su punto de vista provocativo, colores y un poco de ironía lo convierten en uno de los fotógrafos más irreverentes en el mundo de la moda. Con más de 12 años de experiencia en el mundo de la Alta moda internacional, jugando en las mejores plazas de Nueva York, Paris, Milán y Londres. Entre los trabajos de Diego Díaz Marín, se encuentran publicidades y portadas para marcas y revistas como Roberto Cavalli, Versace, Aquazzura, Vogue Italia, Harper’sBazaar Internacional, Martini, Samsung…..Algunos de sus trabajos han sido nominados en el ‘Premio de Fotografía’ en el Festival Internacional de Fotografía de Cannes en 2014 y 2015 y The Sony World PhotographyAwards. Asimismo, el joven creativo ha sido merecedor de la Mención Honoraria de la Cámara de Fotografía de Paris y protagonista de varias exposiciones en Milán. Aunque Diego ahora trabaja en todo el mundo, su mayor inspiración sigue siendo la Axarquía-Costa del Sol. La luz y el color de esta comarca son la pasión e inspiración del fotógrafo que ha captado desde su original mirada y como si de una película se tratara la colección ‘AxarquíaSoul’.